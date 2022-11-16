https://ria.ru/20221116/gibel-1831810442.html

В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок

В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок - РИА Новости, 16.11.2022

В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок

Четырёхлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае, когда его ненадолго оставили одного, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:00

2022-11-16T08:00

2022-11-16T08:00

происшествия

алтайский край

россия

алтайский район

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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Четырёхлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае, когда его ненадолго оставили одного, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.По данным следствия, ребенок находился дома вместе со своим дедом. Мужчине позвонили родители мальчика и попросил выйти на улицу, чтобы помочь занести продукты из автомобиля."Взрослые отсутствовали в доме около 15 минут, а по возвращении при открытии входной двери обнаружили открытое пламя. Попытка забежать в дом и спасти ребёнка не увенчалась успехом, поскольку к тому времени огонь охватил всё помещение", - уточняют в СУСК.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая с целью установления причины пожара и очага возгорания. Расследование дела контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20220130/pozhar-1770210840.html

алтайский край

россия

алтайский район

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происшествия, алтайский край, россия, алтайский район