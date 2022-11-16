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В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок
В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок - РИА Новости, 16.11.2022
В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок
Четырёхлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае, когда его ненадолго оставили одного, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:00
2022-11-16T08:00
2022-11-16T08:00
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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Четырёхлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае, когда его ненадолго оставили одного, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.По данным следствия, ребенок находился дома вместе со своим дедом. Мужчине позвонили родители мальчика и попросил выйти на улицу, чтобы помочь занести продукты из автомобиля."Взрослые отсутствовали в доме около 15 минут, а по возвращении при открытии входной двери обнаружили открытое пламя. Попытка забежать в дом и спасти ребёнка не увенчалась успехом, поскольку к тому времени огонь охватил всё помещение", - уточняют в СУСК.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая с целью установления причины пожара и очага возгорания. Расследование дела контролирует прокуратура.
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происшествия, алтайский край, россия, алтайский район
Происшествия, Алтайский край, Россия, Алтайский район
В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок
В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок, когда его оставили одного
БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Четырёхлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае, когда его ненадолго оставили одного, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Вечером 15 ноября 2022 года в одном из частных домов в селе Нижнекаменка Алтайского района произошло возгорание. В результате пожара погиб 4-летний мальчик. По данному факту Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок находился дома вместе со своим дедом. Мужчине позвонили родители мальчика и попросил выйти на улицу, чтобы помочь занести продукты из автомобиля.
"Взрослые отсутствовали в доме около 15 минут, а по возвращении при открытии входной двери обнаружили открытое пламя. Попытка забежать в дом и спасти ребёнка не увенчалась успехом, поскольку к тому времени огонь охватил всё помещение", - уточняют в СУСК.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая с целью установления причины пожара и очага возгорания. Расследование дела контролирует прокуратура.