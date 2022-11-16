https://ria.ru/20221116/gazprom-1831908741.html
Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями
Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями - РИА Новости, 16.11.2022
Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями
Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом", при этом обязал обе компании РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:16
2022-11-16T13:16
2022-11-16T13:46
стокгольм (город)
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gasum
газпром экспорт
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом", при этом обязал обе компании продолжить переговоры, сообщает в среду в пресс-релизе Gasum.Поставки трубопроводного газа из России в Финляндию прекратились 21 мая."Арбитражный суд 14 ноября вынес решение по данному делу. Согласно решению, Gasum не обязана производить оплату ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации. Поставки природного газа из России в соответствии с договором пока не будут продолжены", - говорится в сообщении финской компании.
https://ria.ru/20221027/gazprom-1827266767.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стокгольм (город), газпром, gasum, газпром экспорт, в мире
Стокгольм (город), Газпром, Gasum, Газпром Экспорт, В мире
13:16 16.11.2022 (обновлено: 13:46 16.11.2022)
Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями
Арбитраж в Стокгольме постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" в рублях