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Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями - РИА Новости, 16.11.2022
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Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями
Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями - РИА Новости, 16.11.2022
Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями
Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом", при этом обязал обе компании РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:16
2022-11-16T13:46
стокгольм (город)
газпром
gasum
газпром экспорт
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом", при этом обязал обе компании продолжить переговоры, сообщает в среду в пресс-релизе Gasum.Поставки трубопроводного газа из России в Финляндию прекратились 21 мая."Арбитражный суд 14 ноября вынес решение по данному делу. Согласно решению, Gasum не обязана производить оплату ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации. Поставки природного газа из России в соответствии с договором пока не будут продолжены", - говорится в сообщении финской компании.
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стокгольм (город), газпром, gasum, газпром экспорт, в мире
Стокгольм (город), Газпром, Gasum, Газпром Экспорт, В мире
13:16 16.11.2022 (обновлено: 13:46 16.11.2022)
 
Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями

Арбитраж в Стокгольме постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" в рублях

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРабочий на газокомпрессорной станции=
Рабочий на газокомпрессорной станции= - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочий на газокомпрессорной станции=. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом", при этом обязал обе компании продолжить переговоры, сообщает в среду в пресс-релизе Gasum.
Поставки трубопроводного газа из России в Финляндию прекратились 21 мая.
"Арбитражный суд 14 ноября вынес решение по данному делу. Согласно решению, Gasum не обязана производить оплату ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации. Поставки природного газа из России в соответствии с договором пока не будут продолжены", - говорится в сообщении финской компании.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:23
"Газпром" заявил о готовности к повышенному зимнему спросу на газ
 
Стокгольм (город)ГазпромGasumГазпром ЭкспортВ мире
 
 
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