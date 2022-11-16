https://ria.ru/20221116/gazprom-1831908741.html

Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями

Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями - РИА Новости, 16.11.2022

Арбитраж постановил, что финский Gasum не обязан платить "Газпрому" рублями

Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом", при этом обязал обе компании РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:16

2022-11-16T13:16

2022-11-16T13:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом", при этом обязал обе компании продолжить переговоры, сообщает в среду в пресс-релизе Gasum.Поставки трубопроводного газа из России в Финляндию прекратились 21 мая."Арбитражный суд 14 ноября вынес решение по данному делу. Согласно решению, Gasum не обязана производить оплату ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации. Поставки природного газа из России в соответствии с договором пока не будут продолжены", - говорится в сообщении финской компании.

https://ria.ru/20221027/gazprom-1827266767.html

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Варвара Скокшина

стокгольм (город), газпром, gasum, газпром экспорт, в мире