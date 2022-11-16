https://ria.ru/20221116/gaz-1832024055.html

В Псковской области в школе распылили газовый баллончик

В Псковской области в школе распылили газовый баллончик - РИА Новости, 16.11.2022

В Псковской области в школе распылили газовый баллончик

Неизвестный распылил газовый баллончик в школе города Остров Псковской области, 16 ученикам понадобилась медпомощь, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:06

2022-11-16T18:06

2022-11-16T18:23

происшествия

псковская область

россия

остров

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Неизвестный распылил газовый баллончик в школе города Остров Псковской области, 16 ученикам понадобилась медпомощь, сообщило региональное управление СК РФ."По предварительным данным, происшествие произошло около 11 часов 16 ноября 2022 года, когда неизвестный распылил в помещении школы газовый баллончик. Медицинская помощь потребовалась 16 школьникам, 15 из которых уже отпущены домой", - говорится в сообщении. Идет доследственная проверка.Как сообщает УМВД по Псковской области, инцидент произошел в холле второго этажа школы. Одну из пострадавших, 10-летнюю девочку, госпитализировали в Псковскую областную больницу с диагнозом острая интоксикация."Полицейскими установлено, что газ распылил учащийся 9-го класса данной школы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

псковская область

россия

остров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, псковская область, россия, остров, следственный комитет россии (ск рф)