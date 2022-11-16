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В Псковской области в школе распылили газовый баллончик - РИА Новости, 16.11.2022
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В Псковской области в школе распылили газовый баллончик
В Псковской области в школе распылили газовый баллончик - РИА Новости, 16.11.2022
В Псковской области в школе распылили газовый баллончик
Неизвестный распылил газовый баллончик в школе города Остров Псковской области, 16 ученикам понадобилась медпомощь, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:06
2022-11-16T18:23
происшествия
псковская область
россия
остров
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Неизвестный распылил газовый баллончик в школе города Остров Псковской области, 16 ученикам понадобилась медпомощь, сообщило региональное управление СК РФ."По предварительным данным, происшествие произошло около 11 часов 16 ноября 2022 года, когда неизвестный распылил в помещении школы газовый баллончик. Медицинская помощь потребовалась 16 школьникам, 15 из которых уже отпущены домой", - говорится в сообщении. Идет доследственная проверка.Как сообщает УМВД по Псковской области, инцидент произошел в холле второго этажа школы. Одну из пострадавших, 10-летнюю девочку, госпитализировали в Псковскую областную больницу с диагнозом острая интоксикация."Полицейскими установлено, что газ распылил учащийся 9-го класса данной школы", - говорится в сообщении.
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псковская область
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происшествия, псковская область, россия, остров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Псковская область, Россия, Остров, Следственный комитет России (СК РФ)
18:06 16.11.2022 (обновлено: 18:23 16.11.2022)
 
В Псковской области в школе распылили газовый баллончик

В Псковской области 16 школьников пострадали из-за распыления газового баллончика

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Неизвестный распылил газовый баллончик в школе города Остров Псковской области, 16 ученикам понадобилась медпомощь, сообщило региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, происшествие произошло около 11 часов 16 ноября 2022 года, когда неизвестный распылил в помещении школы газовый баллончик. Медицинская помощь потребовалась 16 школьникам, 15 из которых уже отпущены домой", - говорится в сообщении. Идет доследственная проверка.
Как сообщает УМВД по Псковской области, инцидент произошел в холле второго этажа школы. Одну из пострадавших, 10-летнюю девочку, госпитализировали в Псковскую областную больницу с диагнозом острая интоксикация.
"Полицейскими установлено, что газ распылил учащийся 9-го класса данной школы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПсковская областьРоссияОстровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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