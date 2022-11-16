https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html

Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку

Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку - РИА Новости, 16.11.2022

Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:02

2022-11-16T09:02

2022-11-16T09:03

экономика

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).К новому сезону Европа заполнила свои ПХГ на 95,61%. По состоянию на конец газовых суток 14 ноября (завершились утром 15 ноября) европейские хранилища опустели на 0,01 процентного пункта, до 95,6% - впервые с апреля, когда завершился прошлый отопительный сезон в ЕС.Таким образом, Евросоюз скопил в хранилищах к новой зиме около 104 миллиардов кубометров природного газа. Данные GIE, однако, неокончательные и могут измениться.

https://ria.ru/20221030/zima-1827927903.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, евросоюз