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Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку - РИА Новости, 16.11.2022
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Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку - РИА Новости, 16.11.2022
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку
Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:02
2022-11-16T09:03
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).К новому сезону Европа заполнила свои ПХГ на 95,61%. По состоянию на конец газовых суток 14 ноября (завершились утром 15 ноября) европейские хранилища опустели на 0,01 процентного пункта, до 95,6% - впервые с апреля, когда завершился прошлый отопительный сезон в ЕС.Таким образом, Евросоюз скопил в хранилищах к новой зиме около 104 миллиардов кубометров природного газа. Данные GIE, однако, неокончательные и могут измениться.
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экономика, евросоюз
Экономика, Евросоюз
09:02 16.11.2022 (обновлено: 09:03 16.11.2022)
 
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку

Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку с началом отопительного сезона

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
К новому сезону Европа заполнила свои ПХГ на 95,61%. По состоянию на конец газовых суток 14 ноября (завершились утром 15 ноября) европейские хранилища опустели на 0,01 процентного пункта, до 95,6% - впервые с апреля, когда завершился прошлый отопительный сезон в ЕС.
Таким образом, Евросоюз скопил в хранилищах к новой зиме около 104 миллиардов кубометров природного газа. Данные GIE, однако, неокончательные и могут измениться.
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