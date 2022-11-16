https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку - РИА Новости, 16.11.2022
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку
Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:02
2022-11-16T09:02
2022-11-16T09:03
экономика
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).К новому сезону Европа заполнила свои ПХГ на 95,61%. По состоянию на конец газовых суток 14 ноября (завершились утром 15 ноября) европейские хранилища опустели на 0,01 процентного пункта, до 95,6% - впервые с апреля, когда завершился прошлый отопительный сезон в ЕС.Таким образом, Евросоюз скопил в хранилищах к новой зиме около 104 миллиардов кубометров природного газа. Данные GIE, однако, неокончательные и могут измениться.
https://ria.ru/20221030/zima-1827927903.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз
09:02 16.11.2022 (обновлено: 09:03 16.11.2022)
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку с началом отопительного сезона
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые с прошлого отопительного сезона превысил закачку, что указывает на начало нового сезона, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
К новому сезону Европа
заполнила свои ПХГ на 95,61%. По состоянию на конец газовых суток 14 ноября (завершились утром 15 ноября) европейские хранилища опустели на 0,01 процентного пункта, до 95,6% - впервые с апреля, когда завершился прошлый отопительный сезон в ЕС.
Таким образом, Евросоюз скопил в хранилищах к новой зиме около 104 миллиардов кубометров природного газа. Данные GIE, однако, неокончательные и могут измениться.