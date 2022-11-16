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Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20
Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:53
2022-11-16T18:53
2022-11-16T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
алексей гончаренко
украина
верховная рада украины
большая двадцатка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко."Верховная рада призывает исключить Россию из G20. Сегодня было принято соответствующее постановление", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20
Депутат Рады Гончаренко заявил о принятии постановления с призывом исключить Россию из G20