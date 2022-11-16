https://ria.ru/20221116/g20-1832040270.html

Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20

Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20 - РИА Новости, 16.11.2022

Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20

Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:53

2022-11-16T18:53

2022-11-16T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

алексей гончаренко

украина

верховная рада украины

большая двадцатка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко."Верховная рада призывает исключить Россию из G20. Сегодня было принято соответствующее постановление", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения".

https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, алексей гончаренко, украина, верховная рада украины, большая двадцатка, ситуация в днр и лнр