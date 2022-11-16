Рейтинг@Mail.ru
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/g20-1832040270.html
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20
Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:53
2022-11-16T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
алексей гончаренко
украина
верховная рада украины
большая двадцатка
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко."Верховная рада призывает исключить Россию из G20. Сегодня было принято соответствующее постановление", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения".
https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c052d45b19fc59d3eccf05d4ac4c20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алексей гончаренко, украина, верховная рада украины, большая двадцатка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Алексей Гончаренко, Украина, Верховная Рада Украины, Большая двадцатка, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:53 16.11.2022
 
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20

Депутат Рады Гончаренко заявил о принятии постановления с призывом исключить Россию из G20

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.
"Верховная рада призывает исключить Россию из G20. Сегодня было принято соответствующее постановление", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения".
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
Запад получил нагоняй от Востока
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАлексей ГончаренкоУкраинаВерховная Рада УкраиныБольшая двадцаткаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала