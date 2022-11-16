https://ria.ru/20221116/g20-1831936798.html
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита - РИА Новости, 16.11.2022
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита
Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше",... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:32
2022-11-16T14:32
2022-11-16T14:32
в мире
светлана лукаш
россия
саммит g20
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154261/23/1542612307_0:202:3136:1966_1920x0_80_0_0_30be29c8a7c9e5d5eb320a90b6ced9e1.jpg
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше", заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.Саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Следующим председателем в группе стала Индия."В текущее время, когда даже президент (Индонезии Джоко) Видодо в своей вступительной речи сказал о недопустимости возвращения к холодной войне, даже в условиях игнорирования России в течение целого года, - удалось выйти на договоренности, которые устраивают все стороны и сбалансированно показать подход к мировым проблемам и готовность "двадцатки" работать сообща", - добавила она.
https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154261/23/1542612307_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7aae07172c6a2c3732b06de9cd7df3c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлана лукаш, россия, саммит g20, большая двадцатка
В мире, Светлана Лукаш, Россия, Саммит G20, Большая двадцатка
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита
Шерпа в G20 Лукаш: итоги саммита подтвердили готовность "двадцатки" работать сообща
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше", заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
Саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Следующим председателем в группе стала Индия.
"Я считаю, что все стороны - и Россия, и дружественные нам страны, и недружественные - скорее выиграли, чем проиграли. И, судя по моим разговорам с другими коллегами, много стран придерживаются такого же мнения. Но главное, что удалось договориться", - сказала Лукаш.
"В текущее время, когда даже президент (Индонезии Джоко) Видодо в своей вступительной речи сказал о недопустимости возвращения к холодной войне, даже в условиях игнорирования России в течение целого года, - удалось выйти на договоренности, которые устраивают все стороны и сбалансированно показать подход к мировым проблемам и готовность "двадцатки" работать сообща", - добавила она.