Рейтинг@Mail.ru
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/g20-1831936798.html
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита - РИА Новости, 16.11.2022
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита
Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше",... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:32
2022-11-16T14:32
в мире
светлана лукаш
россия
саммит g20
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154261/23/1542612307_0:202:3136:1966_1920x0_80_0_0_30be29c8a7c9e5d5eb320a90b6ced9e1.jpg
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше", заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.Саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Следующим председателем в группе стала Индия."В текущее время, когда даже президент (Индонезии Джоко) Видодо в своей вступительной речи сказал о недопустимости возвращения к холодной войне, даже в условиях игнорирования России в течение целого года, - удалось выйти на договоренности, которые устраивают все стороны и сбалансированно показать подход к мировым проблемам и готовность "двадцатки" работать сообща", - добавила она.
https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154261/23/1542612307_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7aae07172c6a2c3732b06de9cd7df3c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, светлана лукаш, россия, саммит g20, большая двадцатка
В мире, Светлана Лукаш, Россия, Саммит G20, Большая двадцатка
14:32 16.11.2022
 
Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита

Шерпа в G20 Лукаш: итоги саммита подтвердили готовность "двадцатки" работать сообща

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредставитель президента России в G20 Светлана Лукаш
Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше", заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
Саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Следующим председателем в группе стала Индия.
"Я считаю, что все стороны - и Россия, и дружественные нам страны, и недружественные - скорее выиграли, чем проиграли. И, судя по моим разговорам с другими коллегами, много стран придерживаются такого же мнения. Но главное, что удалось договориться", - сказала Лукаш.
"В текущее время, когда даже президент (Индонезии Джоко) Видодо в своей вступительной речи сказал о недопустимости возвращения к холодной войне, даже в условиях игнорирования России в течение целого года, - удалось выйти на договоренности, которые устраивают все стороны и сбалансированно показать подход к мировым проблемам и готовность "двадцатки" работать сообща", - добавила она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:30
"Все обещания изложены": саммит G20 на Бали
 
В миреСветлана ЛукашРоссияСаммит G20Большая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала