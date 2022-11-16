https://ria.ru/20221116/g20-1831936798.html

Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита

Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита - РИА Новости, 16.11.2022

Шерпа в G20 положительно оценила итоги саммита

Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше",... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:32

2022-11-16T14:32

2022-11-16T14:32

в мире

светлана лукаш

россия

саммит g20

большая двадцатка

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам, все участники "остались в выигрыше", заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.Саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Следующим председателем в группе стала Индия."В текущее время, когда даже президент (Индонезии Джоко) Видодо в своей вступительной речи сказал о недопустимости возвращения к холодной войне, даже в условиях игнорирования России в течение целого года, - удалось выйти на договоренности, которые устраивают все стороны и сбалансированно показать подход к мировым проблемам и готовность "двадцатки" работать сообща", - добавила она.

https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html

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в мире, светлана лукаш, россия, саммит g20, большая двадцатка