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Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите - РИА Новости, 16.11.2022
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Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите
Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите - РИА Новости, 16.11.2022
Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите
Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:22
2022-11-16T14:32
россия
большая двадцатка
саммит g20
в мире
владимир зеленский
светлана лукаш
индонезия
бали
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БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали, заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.Она отметила, что "при регламенте в 3 минуты на выступление, в которое укладывались все выступающие, он говорил больше 20 минут, не слыша, как его пытаются прервать модераторы"."Мне понравилось, как глава МИД РФ назвал это все "перформансом". Поэтому не было обсуждения предложения Зеленского (по зерновой сделке) - это было воспринято как перформанс, может быть, даже с некоторой долей раздражения", - добавила Лукаш.
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россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир зеленский, светлана лукаш, индонезия, бали, сергей лавров
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Владимир Зеленский, Светлана Лукаш, Индонезия, Бали, Сергей Лавров
14:22 16.11.2022 (обновлено: 14:32 16.11.2022)
 
Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите

Шерпа России в G20 Лукаш: предложения из выступления Зеленского не обсуждали на саммите

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали. Архивное фото
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БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали, заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
"Лучше всего это (выступление Зеленского) комментировал (глава МИД РФ) Сергей Лавров, но хочется отметить, что то, как Зеленский выступил на саммите, на самом деле вызвало скорее негативную реакцию", - сказала Лукаш.
Она отметила, что "при регламенте в 3 минуты на выступление, в которое укладывались все выступающие, он говорил больше 20 минут, не слыша, как его пытаются прервать модераторы".
"Мне понравилось, как глава МИД РФ назвал это все "перформансом". Поэтому не было обсуждения предложения Зеленского (по зерновой сделке) - это было воспринято как перформанс, может быть, даже с некоторой долей раздражения", - добавила Лукаш.
Баннер с обновленной картой России в аэропорту Бали перед встречей российской делегации на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:09
В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером
 
РоссияБольшая двадцаткаСаммит G20В миреВладимир ЗеленскийСветлана ЛукашИндонезияБалиСергей Лавров
 
 
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