https://ria.ru/20221116/g20-1831932339.html
Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите
Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите - РИА Новости, 16.11.2022
Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите
Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:22
2022-11-16T14:22
2022-11-16T14:32
россия
большая двадцатка
саммит g20
в мире
владимир зеленский
светлана лукаш
индонезия
бали
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БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали, заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.Она отметила, что "при регламенте в 3 минуты на выступление, в которое укладывались все выступающие, он говорил больше 20 минут, не слыша, как его пытаются прервать модераторы"."Мне понравилось, как глава МИД РФ назвал это все "перформансом". Поэтому не было обсуждения предложения Зеленского (по зерновой сделке) - это было воспринято как перформанс, может быть, даже с некоторой долей раздражения", - добавила Лукаш.
https://ria.ru/20221116/g20-1831881082.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир зеленский, светлана лукаш, индонезия, бали, сергей лавров
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Владимир Зеленский, Светлана Лукаш, Индонезия, Бали, Сергей Лавров
14:22 16.11.2022 (обновлено: 14:32 16.11.2022)
Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите
Шерпа России в G20 Лукаш: предложения из выступления Зеленского не обсуждали на саммите
БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали, заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
"Лучше всего это (выступление Зеленского) комментировал (глава МИД РФ) Сергей Лавров, но хочется отметить, что то, как Зеленский выступил на саммите, на самом деле вызвало скорее негативную реакцию", - сказала Лукаш.
Она отметила, что "при регламенте в 3 минуты на выступление, в которое укладывались все выступающие, он говорил больше 20 минут, не слыша, как его пытаются прервать модераторы".
"Мне понравилось, как глава МИД РФ назвал это все "перформансом". Поэтому не было обсуждения предложения Зеленского (по зерновой сделке) - это было воспринято как перформанс, может быть, даже с некоторой долей раздражения", - добавила Лукаш.