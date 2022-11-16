https://ria.ru/20221116/g20-1831932339.html

Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите

Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите - РИА Новости, 16.11.2022

Шерпа в G20 заявила, что предложения Зеленского не обсуждали на саммите

Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:22

2022-11-16T14:22

2022-11-16T14:32

россия

большая двадцатка

саммит g20

в мире

владимир зеленский

светлана лукаш

индонезия

бали

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БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало скорее негативную реакцию, и его предложения, в том числе по зерновой сделке, потом даже не обсуждали, заявила РИА Новости шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.Она отметила, что "при регламенте в 3 минуты на выступление, в которое укладывались все выступающие, он говорил больше 20 минут, не слыша, как его пытаются прервать модераторы"."Мне понравилось, как глава МИД РФ назвал это все "перформансом". Поэтому не было обсуждения предложения Зеленского (по зерновой сделке) - это было воспринято как перформанс, может быть, даже с некоторой долей раздражения", - добавила Лукаш.

https://ria.ru/20221116/g20-1831881082.html

россия

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бали

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Владимир Лаврентьев

россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир зеленский, светлана лукаш, индонезия, бали, сергей лавров