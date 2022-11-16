https://ria.ru/20221116/g20-1831931976.html

Заседание G20 в среду прошло спокойно, заявила шерпа России

Заседание G20 в среду прошло спокойно, заявила шерпа России - РИА Новости, 16.11.2022

Заседание G20 в среду прошло спокойно, заявила шерпа России

На заседании G20 в среду только две страны пытались осудить Россию в связи с ЧП с упавшими ракетами в Польше, но не осмелились "нападать" на Москву, в целом... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:21

2022-11-16T14:21

2022-11-16T14:21

в мире

светлана лукаш

польша

россия

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154261/73/1542617334_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_6f791e8c0e47335ec2943b1fc1a72ad9.jpg

БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. На заседании G20 в среду только две страны пытались осудить Россию в связи с ЧП с упавшими ракетами в Польше, но не осмелились "нападать" на Москву, в целом встреча прошла спокойно, заявила РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.По ее словам, "они не осмелились снова как-то нападать на Россию после вчерашнего обсуждения на первой сессии, поэтому все прошло спокойно".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики. Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению МО России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.

https://ria.ru/20221116/sammit-1831901189.html

https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, светлана лукаш, польша, россия, большая двадцатка, саммит g20