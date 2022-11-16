Заседание G20 в среду прошло спокойно, заявила шерпа России
Шерпа России Лукаш заявила, что на заседании G20 только две страны упомянули ЧП в Польше
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредставитель президента России в G20 Светлана Лукаш
Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. На заседании G20 в среду только две страны пытались осудить Россию в связи с ЧП с упавшими ракетами в Польше, но не осмелились "нападать" на Москву, в целом встреча прошла спокойно, заявила РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
"Во второй день саммита заседание было посвящено вопросам цифровой трансформации. Ряд спикеров буквально парой слов снова попробовали осудить Россию - все те же наши западные коллеги. Но это было буквально несколькими словами, они высказали осуждение, и только две страны упомянули инцидент в Польше. Но в том контексте, что все это нужно изучить", - сказала Лукаш.
По ее словам, "они не осмелились снова как-то нападать на Россию после вчерашнего обсуждения на первой сессии, поэтому все прошло спокойно".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики. Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению МО России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.
Вчера, 14:30"Все обещания изложены": саммит G20 на Бали