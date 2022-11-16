https://ria.ru/20221116/g20-1831816017.html

Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию - РИА Новости, 16.11.2022

Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:43

2022-11-16T08:43

2022-11-16T16:01

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии.Как отмечается, в коммюнике большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.Ранее сообщалось, что текст проекта согласован в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между западными бюрократами и чиновниками из России и Китая.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как и планировалось, Лавров покинул Бали по итогам первого дня саммита.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/perfomans-1831663721.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

большая двадцатка, саммит g20