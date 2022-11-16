https://ria.ru/20221116/g20-1831816017.html
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию - РИА Новости, 16.11.2022
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию
Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:43
2022-11-16T08:43
2022-11-16T16:01
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831347248_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_9cd931b8286f345e06f89d97cf723280.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии.Как отмечается, в коммюнике большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.Ранее сообщалось, что текст проекта согласован в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между западными бюрократами и чиновниками из России и Китая.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как и планировалось, Лавров покинул Бали по итогам первого дня саммита.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/perfomans-1831663721.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831347248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_921bc96f2cd36380a3593ddf2bd959b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, саммит g20
Большая двадцатка, Саммит G20
08:43 16.11.2022 (обновлено: 16:01 16.11.2022)
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию саммита в Индонезии