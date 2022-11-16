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Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию - РИА Новости, 16.11.2022
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Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию - РИА Новости, 16.11.2022
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию
Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:43
2022-11-16T16:01
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии.Как отмечается, в коммюнике большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.Ранее сообщалось, что текст проекта согласован в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между западными бюрократами и чиновниками из России и Китая.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как и планировалось, Лавров покинул Бали по итогам первого дня саммита.
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большая двадцатка, саммит g20
Большая двадцатка, Саммит G20
08:43 16.11.2022 (обновлено: 16:01 16.11.2022)
 
Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию саммита в Индонезии

© AFP 2022 / Adek BerryФлаги стран — членов G20 перед саммитом в Нуса-Дуа
Флаги стран — членов G20 перед саммитом в Нуса-Дуа - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Adek Berry
Флаги стран — членов G20 перед саммитом в Нуса-Дуа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии.
Как отмечается, в коммюнике большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.
Ранее сообщалось, что текст проекта согласован в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между западными бюрократами и чиновниками из России и Китая.
Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Как и планировалось, Лавров покинул Бали по итогам первого дня саммита.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 15:46В мире
Лавров назвал выступление Зеленского на саммите G20 неприличным перфомансом
 
Большая двадцаткаСаммит G20
 
 
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