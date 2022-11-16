12:23 16.11.2022 (обновлено: 16:39 16.11.2022)
Минобороны России: в Польше упали элементы украинской системы С-300
Минобороны: на фото обломков ракеты в Польше распознали элементы украинской С-300
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300, сообщили в Минобороны России.
"Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", — отметили в ведомстве.
Там также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.
Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по украинской столице.
"Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", — заявили в Минобороны.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.