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Минобороны России: в Польше упали элементы украинской системы С-300

Минобороны России: в Польше упали элементы украинской системы С-300 - РИА Новости, 16.11.2022

Минобороны России: в Польше упали элементы украинской системы С-300

Специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:23

2022-11-16T12:23

2022-11-16T16:39

в мире

польша

россия

зрк с-300

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300, сообщили в Минобороны России."Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", — отметили в ведомстве.Там также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по украинской столице."Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", — заявили в Минобороны.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831881953.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831871696.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

польша

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Заявление Минобороны РФ по инциденту в Польше Заявление Минобороны России по вчерашнему массированному удару по объектам на Украине и по ракетному инциденту в Польше 2022-11-16T12:23 true PT1M34S

Работа полиции на месте падения ракеты в Польше Работа полиции на месте падения ракеты в Польше 2022-11-16T12:23 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, зрк с-300