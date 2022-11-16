https://ria.ru/20221116/fbr-1831802046.html

ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США

ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США - РИА Новости, 16.11.2022

ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США

Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США, заявил директор ФБР Кристофер... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T04:14

2022-11-16T04:14

2022-11-16T15:13

в мире

технологии

кристофер рей

китай

россия

иран

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США, заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в палате представителей."Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона", — заявил он.При этом, по утверждению главы ФБР, наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности, а также инноваций и идей США представляет Китай. Рей отметил высокую обеспокоенность ФБР в связи с угрозами в области кибербезопасности со стороны КНР, включая сбор и похищение персональных данных американцев, в том числе с использованием социальной сети TikTok.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20221107/vybory-1829563020.html

китай

россия

иран

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в мире, технологии, кристофер рей, китай, россия, иран, федеральное бюро расследований сша