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ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США - РИА Новости, 16.11.2022
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ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США
ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США - РИА Новости, 16.11.2022
ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США
Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США, заявил директор ФБР Кристофер... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T04:14
2022-11-16T15:13
в мире
технологии
кристофер рей
китай
россия
иран
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США, заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в палате представителей."Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона", — заявил он.При этом, по утверждению главы ФБР, наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности, а также инноваций и идей США представляет Китай. Рей отметил высокую обеспокоенность ФБР в связи с угрозами в области кибербезопасности со стороны КНР, включая сбор и похищение персональных данных американцев, в том числе с использованием социальной сети TikTok.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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в мире, технологии, кристофер рей, китай, россия, иран, федеральное бюро расследований сша
В мире, Технологии, Кристофер Рей, Китай, Россия, Иран, Федеральное бюро расследований США
04:14 16.11.2022 (обновлено: 15:13 16.11.2022)
 
ФБР обвинило Россию и Китай в подрыве демократических институтов в США

Директор ФБР Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают демократические институты в США

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США, заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в палате представителей.
"Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона", — заявил он.
При этом, по утверждению главы ФБР, наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности, а также инноваций и идей США представляет Китай. Рей отметил высокую обеспокоенность ФБР в связи с угрозами в области кибербезопасности со стороны КНР, включая сбор и похищение персональных данных американцев, в том числе с использованием социальной сети TikTok.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 08:46
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин
 
В миреТехнологииКристофер РейКитайРоссияИранФедеральное бюро расследований США
 
 
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