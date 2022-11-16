https://ria.ru/20221116/erunda-1831798968.html

В Эстонии сочли проблемы украинских беженцев "ерундой"

В Эстонии сочли проблемы украинских беженцев "ерундой" - РИА Новости, 16.11.2022

В Эстонии сочли проблемы украинских беженцев "ерундой"

Украинские беженцы не могут трудоустроиться в Эстонии, однако местные работодатели считают эту проблему "ерундой", об этом в статье в газете Postimees пишет... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:29

2022-11-16T02:29

2022-11-16T02:29

эстония

украина

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беженцы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские беженцы не могут трудоустроиться в Эстонии, однако местные работодатели считают эту проблему "ерундой", об этом в статье в газете Postimees пишет руководитель Центрального союза работодателей страны Арто Ааса.Шесть тысяч безработных беженцев – это псевдопроблема, поскольку по всей стране закрываются предприятий и сокращают сотрудников, отмечает Аас.Работодатели обеспокоены скорее тем, что беженцев часто размещают в таких местах, как сельские регионы, где нет работы. Власти должны размещать их и направлять в Таллин и район Харьюмаа, где нехватка рабочей силы наиболее остра, полагает глава союза.Однако, предупреждает он, украинские беженцы не смягчат кризис, поскольку многие из них планируют вернуться на родину.Ранее стало известно, что в Эстонии заканчиваются деньги, выделенные для размещения беженцев с Украины.По данным МВД, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, на рассмотрении находятся заявления еще 2 623 человек. Эстонские пограничники за это время запретили въезд в страну в страну 1199 гражданам Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221028/bezhentsy-1827648593.html

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эстония, украина, в мире, беженцы