Рейтинг@Mail.ru
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221116/epidemiya-1832058824.html
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии - РИА Новости, 16.11.2022
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии
Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента "эпидемией" рака, пишет Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:22
2022-11-16T20:22
наука
европа
в мире
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820733809_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_263a35c32a002c5b8448e61551d0dd3c.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента "эпидемией" рака, пишет Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology."Мы обеспокоены, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете", — сказал руководитель исследования, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста.Быстрое перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, которые до сих пор влияют на обследование и лечение онкобольных, утверждают ученые."Чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, мы подсчитали, что во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около одного миллиона случаев заболевания", — цитирует издание исследование.Кроме того, сейчас чаще, чем до пандемии, онкологические заболевания обнаруживают на более поздних стадиях, чем это было ранее. Все это в перспективе ухудшит качество жизни пациентов в Европе и снизит выживаемость, прогнозируют эксперты.В докладе сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на полтора миллиона онкобольных меньше, а каждый второй пациент остался без своевременного лечения — операции или химиотерапии.Помимо прочего, на ситуацию с раком негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии, отметили ученые.
https://ria.ru/20210911/antibiotiki-1749508716.html
https://ria.ru/20221108/klimat-1829988101.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820733809_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_bf969d0d40d9ae4a1c660544fbff2d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, в мире, рак
Наука, Европа, В мире, Рак
20:22 16.11.2022
 
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии

Guardian: Европу ждет мощная эпидемия рака из-за коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПробирка с образцом крови
Пробирка с образцом крови - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пробирка с образцом крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента "эпидемией" рака, пишет Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology.
"Мы обеспокоены, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете", — сказал руководитель исследования, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста.
Быстрое перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, которые до сих пор влияют на обследование и лечение онкобольных, утверждают ученые.
"Чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, мы подсчитали, что во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около одного миллиона случаев заболевания", — цитирует издание исследование.
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября 2021, 08:00Наука
Ученые открыли, когда одно из самых популярных лекарств ведет к раку
Кроме того, сейчас чаще, чем до пандемии, онкологические заболевания обнаруживают на более поздних стадиях, чем это было ранее. Все это в перспективе ухудшит качество жизни пациентов в Европе и снизит выживаемость, прогнозируют эксперты.
В докладе сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на полтора миллиона онкобольных меньше, а каждый второй пациент остался без своевременного лечения — операции или химиотерапии.
Помимо прочего, на ситуацию с раком негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии, отметили ученые.
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 15:37
Названы четыре региона мира, которые ждет катастрофа и массовая миграция
 
НаукаЕвропаВ миреРак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала