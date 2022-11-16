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Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии - РИА Новости, 16.11.2022
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии
Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента "эпидемией" рака, пишет Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:22
2022-11-16T20:22
2022-11-16T20:22
наука
европа
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рак
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента "эпидемией" рака, пишет Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology."Мы обеспокоены, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете", — сказал руководитель исследования, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста.Быстрое перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, которые до сих пор влияют на обследование и лечение онкобольных, утверждают ученые."Чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, мы подсчитали, что во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около одного миллиона случаев заболевания", — цитирует издание исследование.Кроме того, сейчас чаще, чем до пандемии, онкологические заболевания обнаруживают на более поздних стадиях, чем это было ранее. Все это в перспективе ухудшит качество жизни пациентов в Европе и снизит выживаемость, прогнозируют эксперты.В докладе сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на полтора миллиона онкобольных меньше, а каждый второй пациент остался без своевременного лечения — операции или химиотерапии.Помимо прочего, на ситуацию с раком негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии, отметили ученые.
https://ria.ru/20210911/antibiotiki-1749508716.html
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европа, в мире, рак
Наука, Европа, В мире, Рак
Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии
Guardian: Европу ждет мощная эпидемия рака из-за коронавируса
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента "эпидемией" рака, пишет Guardian
со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology.
"Мы обеспокоены, что Европа
столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете", — сказал руководитель исследования, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста
.
Быстрое перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, которые до сих пор влияют на обследование и лечение онкобольных, утверждают ученые.
"Чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, мы подсчитали, что во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около одного миллиона случаев заболевания", — цитирует издание исследование.
Кроме того, сейчас чаще, чем до пандемии, онкологические заболевания обнаруживают на более поздних стадиях, чем это было ранее. Все это в перспективе ухудшит качество жизни пациентов в Европе и снизит выживаемость, прогнозируют эксперты.
В докладе сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на полтора миллиона онкобольных меньше, а каждый второй пациент остался без своевременного лечения — операции или химиотерапии.
Помимо прочего, на ситуацию с раком негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии, отметили ученые.