https://ria.ru/20221116/energiya-1831863719.html

На Украине ввели графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии

На Украине ввели графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии - РИА Новости, 16.11.2022

На Украине ввели графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии

Графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии введены на Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:22

2022-11-16T11:22

2022-11-16T11:22

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии введены на Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация на Украине после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая. Зеленский заявил, что по территории Украины нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации."Сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше осложнили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221116/druzhba-1831861576.html

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