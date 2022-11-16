https://ria.ru/20221116/dvizhenie-1831802172.html
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости, 16.11.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T04:28
2022-11-16T04:28
2022-11-16T05:43
авто
владимир путин
краснодарский край
республика крым
россия
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830167091_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_ce71206f95213e4b8e70305903fa4199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики."Шестнадцатого ноября с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали на это временя воздержаться от поездок в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно."Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/krymskiy-most-1831699637.html
https://ria.ru/20221115/krym-1831696973.html
краснодарский край
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830167091_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_da9d9a17295e5877c74f9a15bdbe8e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, владимир путин, краснодарский край, республика крым, россия, чп на крымском мосту
Авто, Владимир Путин, Краснодарский край, Республика Крым, Россия, ЧП на Крымском мосту
04:28 16.11.2022 (обновлено: 05:43 16.11.2022)
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено из-за технологических работ