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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости, 16.11.2022
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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости, 16.11.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T04:28
2022-11-16T05:43
авто
владимир путин
краснодарский край
республика крым
россия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики."Шестнадцатого ноября с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали на это временя воздержаться от поездок в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно."Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/krymskiy-most-1831699637.html
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авто, владимир путин, краснодарский край, республика крым, россия, чп на крымском мосту
Авто, Владимир Путин, Краснодарский край, Республика Крым, Россия, ЧП на Крымском мосту
04:28 16.11.2022 (обновлено: 05:43 16.11.2022)
 
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено из-за технологических работ

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители на автодорожной части мостового перехода Крымского моста
Строители на автодорожной части мостового перехода Крымского моста - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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Строители на автодорожной части мостового перехода Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.
"Шестнадцатого ноября с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", - говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 16:57В России
Хуснуллин: восстановление Крымского моста идет с опережением графика
В ведомстве призвали на это временя воздержаться от поездок в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.
"Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста
 
АвтоВладимир ПутинКраснодарский крайРеспублика КрымРоссияЧП на Крымском мосту
 
 
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