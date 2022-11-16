https://ria.ru/20221116/dvizhenie-1831802172.html

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости, 16.11.2022

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T04:28

2022-11-16T04:28

2022-11-16T05:43

авто

владимир путин

краснодарский край

республика крым

россия

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики."Шестнадцатого ноября с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали на это временя воздержаться от поездок в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно."Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/krymskiy-most-1831699637.html

https://ria.ru/20221115/krym-1831696973.html

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