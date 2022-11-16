https://ria.ru/20221116/duda-1831800923.html

Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши

Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши - РИА Новости, 16.11.2022

Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на ее территорию может повториться. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:17

2022-11-16T03:17

2022-11-16T03:47

в мире

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алексей леонков

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на ее территорию может повториться.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831797842.html

польша

украина

люблинское воеводство

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