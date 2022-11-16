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Президент Польши созывает в среду заседание Совета нацбезопасности - РИА Новости, 16.11.2022
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Президент Польши созывает в среду заседание Совета нацбезопасности
Президент Польши созывает в среду заседание Совета нацбезопасности - РИА Новости, 16.11.2022
Президент Польши созывает в среду заседание Совета нацбезопасности
Президент Польши Анджей Дуда созывает в среду заседание Совета национальной безопасности, сообщил глава канцелярии президента Павел Шрот. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:52
2022-11-16T03:47
в мире
анджей дуда
алексей леонков
патрик райдер
польша
украина
люблинское воеводство
министерство обороны сша
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созывает в среду заседание Совета национальной безопасности, сообщил глава канцелярии президента Павел Шрот."Президент Анджей Дуда принял решение о созыве завтра Совета национальной безопасности на 12.00 (14.00 мск)", - написал Шрот в Twitter.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/fakty-1831793152.html
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в мире, анджей дуда, алексей леонков, патрик райдер, польша, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Алексей Леонков, Патрик Райдер, Польша, Украина, Люблинское воеводство, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
00:52 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Президент Польши созывает в среду заседание Совета нацбезопасности

Президент Польши Дуда созывает в среду заседание Совета национальной безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созывает в среду заседание Совета национальной безопасности, сообщил глава канцелярии президента Павел Шрот.
"Президент Анджей Дуда принял решение о созыве завтра Совета национальной безопасности на 12.00 (14.00 мск)", - написал Шрот в Twitter.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:37
Генсек НАТО заявил о важности "установить все факты" ракетного инцидента
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:15
В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей
 
В миреАнджей ДудаАлексей ЛеонковПатрик РайдерПольшаУкраинаЛюблинское воеводствоМинистерство обороны СШАНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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