https://ria.ru/20221116/dtp-1832086883.html

В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП

В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП - РИА Новости, 16.11.2022

В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП

Автобус №47 врезался в ограждение в Ростове-на-Дону, шесть человек госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T23:43

2022-11-16T23:43

2022-11-16T23:43

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Автобус №47 врезался в ограждение в Ростове-на-Дону, шесть человек госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.ДТП произошло в среду вечером на улице Шеболдаева, в районе дома номер 15.В результате ДТП госпитализированы шесть человек, уточнил он.По данным областного управления ГИБДД, во время аварии в салоне автобуса находились 15 человек, из них пятеро пострадали. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, добавил он.

https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область