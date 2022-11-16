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В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП - РИА Новости, 16.11.2022
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В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП
В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП - РИА Новости, 16.11.2022
В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП
Автобус №47 врезался в ограждение в Ростове-на-Дону, шесть человек госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:43
2022-11-16T23:43
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Автобус №47 врезался в ограждение в Ростове-на-Дону, шесть человек госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.ДТП произошло в среду вечером на улице Шеболдаева, в районе дома номер 15.В результате ДТП госпитализированы шесть человек, уточнил он.По данным областного управления ГИБДД, во время аварии в салоне автобуса находились 15 человек, из них пятеро пострадали. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, добавил он.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
23:43 16.11.2022
 
В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП

В Ростове-на-Дону в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Автобус №47 врезался в ограждение в Ростове-на-Дону, шесть человек госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
ДТП произошло в среду вечером на улице Шеболдаева, в районе дома номер 15.
"В 18.20 поступила информация о ДТП с участием маршрутного автобуса №47, водитель допустил наезд на ограждение", - сказал представитель ведомства.
В результате ДТП госпитализированы шесть человек, уточнил он.
По данным областного управления ГИБДД, во время аварии в салоне автобуса находились 15 человек, из них пятеро пострадали. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, добавил он.
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