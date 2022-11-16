https://ria.ru/20221116/dtp-1832086883.html
В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП
В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП - РИА Новости, 16.11.2022
В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП
Автобус №47 врезался в ограждение в Ростове-на-Дону, шесть человек госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:43
2022-11-16T23:43
2022-11-16T23:43
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Автобус №47 врезался в ограждение в Ростове-на-Дону, шесть человек госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.ДТП произошло в среду вечером на улице Шеболдаева, в районе дома номер 15.В результате ДТП госпитализированы шесть человек, уточнил он.По данным областного управления ГИБДД, во время аварии в салоне автобуса находились 15 человек, из них пятеро пострадали. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, добавил он.
https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону автобус попал в ДТП
В Ростове-на-Дону в ДТП с автобусом пострадали шесть человек