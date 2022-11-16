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В Армении опрокинулся грузовик с военными - РИА Новости, 16.11.2022
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В Армении опрокинулся грузовик с военными
В Армении опрокинулся грузовик с военными - РИА Новости, 16.11.2022
В Армении опрокинулся грузовик с военными
Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "Камаза", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:16
2022-11-16T15:16
в мире
армения
дтп
происшествия
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "Камаза", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства."Шестнадцатого ноября, примерно в 9.50 (8.50 мск), перевернулся "Камаз" министерства обороны Армении, погиб военнослужащий Григор Григорян (2000 года рождения). Семеро военнослужащих получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь", - говорится на сайте минобороны.Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, жизни военнослужащих ничего не угрожает.В пресс-службе добавили, что ведется следствие по выяснению обстоятельств произошедшего.
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в мире, армения, дтп, происшествия
В мире, Армения, ДТП, Происшествия
15:16 16.11.2022
 
В Армении опрокинулся грузовик с военными

В Армении опрокинулся армейский "Камаз", один военнослужащий погиб

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина скорой помощи в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "Камаза", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
"Шестнадцатого ноября, примерно в 9.50 (8.50 мск), перевернулся "Камаз" министерства обороны Армении, погиб военнослужащий Григор Григорян (2000 года рождения). Семеро военнослужащих получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь", - говорится на сайте минобороны.
Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, жизни военнослужащих ничего не угрожает.
В пресс-службе добавили, что ведется следствие по выяснению обстоятельств произошедшего.
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