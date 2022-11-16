https://ria.ru/20221116/dtp-1831950827.html

В Армении опрокинулся грузовик с военными

В Армении опрокинулся грузовик с военными - РИА Новости, 16.11.2022

В Армении опрокинулся грузовик с военными

Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "Камаза", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:16

2022-11-16T15:16

2022-11-16T15:16

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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "Камаза", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства."Шестнадцатого ноября, примерно в 9.50 (8.50 мск), перевернулся "Камаз" министерства обороны Армении, погиб военнослужащий Григор Григорян (2000 года рождения). Семеро военнослужащих получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь", - говорится на сайте минобороны.Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, жизни военнослужащих ничего не угрожает.В пресс-службе добавили, что ведется следствие по выяснению обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html

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в мире, армения, дтп, происшествия