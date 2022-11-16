https://ria.ru/20221116/dtp-1831950827.html
В Армении опрокинулся грузовик с военными
В Армении опрокинулся грузовик с военными - РИА Новости, 16.11.2022
В Армении опрокинулся грузовик с военными
Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "Камаза", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:16
2022-11-16T15:16
2022-11-16T15:16
в мире
армения
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_b8ac71d278dd37315599a79cc4a97573.jpg
ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "Камаза", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства."Шестнадцатого ноября, примерно в 9.50 (8.50 мск), перевернулся "Камаз" министерства обороны Армении, погиб военнослужащий Григор Григорян (2000 года рождения). Семеро военнослужащих получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь", - говорится на сайте минобороны.Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, жизни военнослужащих ничего не угрожает.В пресс-службе добавили, что ведется следствие по выяснению обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_240:134:2792:2048_1920x0_80_0_0_622ba6d486d11e5440f2ed5b96a0ce02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, дтп, происшествия
В мире, Армения, ДТП, Происшествия
В Армении опрокинулся грузовик с военными
В Армении опрокинулся армейский "Камаз", один военнослужащий погиб