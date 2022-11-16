Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы"
Президент Сербии Вучич подтвердил планы строительства ответвления от нефтепровода "Дружба"
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которая проходит на территории Венгрии.
Президент Сербии 3 октября участвовал в первой конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич тогда рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также тысячи человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку. В среду Вучич, Нехаммер и Орбан провели в Белграде вторую трехстороннюю встречу.
"Мы бы с трудом перезимовали эту зиму, если бы не было понимания со стороны Виктора Орбана, его правительства и главы МИД Петера Сиярто, которые нам помогли разместить на хранение газ в их хранилища, мы уже сегодня расходуем невероятные объемы электричества и газа при такой хорошей погоде в Сербии", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции и уточнил, что резервы природного газа Сербии составляют около 680 миллионов кубических метров.
"Мы говорили и о строительстве нашего нефтепровода", - подчеркнул сербский лидер.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть.
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