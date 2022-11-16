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Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022
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Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы"
Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022
Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы"
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которая проходит на территории Венгрии. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:23
2022-11-16T19:23
в мире
александр вучич
сербия
нефть
венгрия
австрия
виктор орбан
карл нехаммер
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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которая проходит на территории Венгрии.Президент Сербии 3 октября участвовал в первой конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич тогда рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также тысячи человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку. В среду Вучич, Нехаммер и Орбан провели в Белграде вторую трехстороннюю встречу."Мы бы с трудом перезимовали эту зиму, если бы не было понимания со стороны Виктора Орбана, его правительства и главы МИД Петера Сиярто, которые нам помогли разместить на хранение газ в их хранилища, мы уже сегодня расходуем невероятные объемы электричества и газа при такой хорошей погоде в Сербии", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции и уточнил, что резервы природного газа Сербии составляют около 680 миллионов кубических метров."Мы говорили и о строительстве нашего нефтепровода", - подчеркнул сербский лидер.Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть.
https://ria.ru/20221116/neft-1832013781.html
https://ria.ru/20221115/uglevodorody-1831637460.html
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в мире, александр вучич, сербия, нефть, венгрия, австрия, виктор орбан, карл нехаммер, россия, нефтепровод "дружба"
В мире, Александр Вучич, Сербия, Нефть, Венгрия, Австрия, Виктор Орбан, Карл Нехаммер, Россия, Нефтепровод "Дружба"
19:23 16.11.2022
 
Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы"

Президент Сербии Вучич подтвердил планы строительства ответвления от нефтепровода "Дружба"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которая проходит на территории Венгрии.
Президент Сербии 3 октября участвовал в первой конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич тогда рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также тысячи человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку. В среду Вучич, Нехаммер и Орбан провели в Белграде вторую трехстороннюю встречу.
Объект нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Будапешт назвал возможный вариант получения нефти при остановке "Дружбы"
"Мы бы с трудом перезимовали эту зиму, если бы не было понимания со стороны Виктора Орбана, его правительства и главы МИД Петера Сиярто, которые нам помогли разместить на хранение газ в их хранилища, мы уже сегодня расходуем невероятные объемы электричества и газа при такой хорошей погоде в Сербии", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции и уточнил, что резервы природного газа Сербии составляют около 680 миллионов кубических метров.
"Мы говорили и о строительстве нашего нефтепровода", - подчеркнул сербский лидер.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть.
Склад угля - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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В миреАлександр ВучичСербияНефтьВенгрияАвстрияВиктор ОрбанКарл НехаммерРоссияНефтепровод "Дружба"
 
 
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