https://ria.ru/20221116/druzhba-1832046817.html

Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы"

Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022

Вучич подтвердил планы строительства ответвления от "Дружбы"

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которая проходит на территории Венгрии. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:23

2022-11-16T19:23

2022-11-16T19:23

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александр вучич

сербия

нефть

венгрия

австрия

виктор орбан

карл нехаммер

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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которая проходит на территории Венгрии.Президент Сербии 3 октября участвовал в первой конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич тогда рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также тысячи человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку. В среду Вучич, Нехаммер и Орбан провели в Белграде вторую трехстороннюю встречу."Мы бы с трудом перезимовали эту зиму, если бы не было понимания со стороны Виктора Орбана, его правительства и главы МИД Петера Сиярто, которые нам помогли разместить на хранение газ в их хранилища, мы уже сегодня расходуем невероятные объемы электричества и газа при такой хорошей погоде в Сербии", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции и уточнил, что резервы природного газа Сербии составляют около 680 миллионов кубических метров."Мы говорили и о строительстве нашего нефтепровода", - подчеркнул сербский лидер.Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть.

https://ria.ru/20221116/neft-1832013781.html

https://ria.ru/20221115/uglevodorody-1831637460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр вучич, сербия, нефть, венгрия, австрия, виктор орбан, карл нехаммер, россия, нефтепровод "дружба"