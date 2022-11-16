https://ria.ru/20221116/druzhba-1832011290.html
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"
Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:32
2022-11-16T17:32
2022-11-16T17:41
экономика
транснефть
венгрия
украина
мид венгрии
петер сийярто
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149246/72/1492467245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f1812f64e389c6b0b17af410dc55486.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились."В 17.09 мск возобновилась прокачка", - сообщил Демин на просьбу прокомментировать информацию венгерской стороны.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщал РИА Новости Демин. В среду глава МИД Венгрии заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
https://ria.ru/20221116/neft-1831975850.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149246/72/1492467245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2925355ea0ef2a7a5620f4f376cec54a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, транснефть, венгрия, украина, мид венгрии, петер сийярто, россия, нефть, в мире
Экономика, Транснефть, Венгрия, Украина, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Россия, Нефть, В мире
17:32 16.11.2022 (обновлено: 17:41 16.11.2022)
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба"