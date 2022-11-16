https://ria.ru/20221116/druzhba-1832011290.html

"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"

"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022

"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"

Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:32

2022-11-16T17:32

2022-11-16T17:41

экономика

транснефть

венгрия

украина

мид венгрии

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россия

нефть

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились."В 17.09 мск возобновилась прокачка", - сообщил Демин на просьбу прокомментировать информацию венгерской стороны.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщал РИА Новости Демин. В среду глава МИД Венгрии заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.

https://ria.ru/20221116/neft-1831975850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, транснефть, венгрия, украина, мид венгрии, петер сийярто, россия, нефть, в мире