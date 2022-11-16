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"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022
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"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"
Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:32
2022-11-16T17:41
экономика
транснефть
венгрия
украина
мид венгрии
петер сийярто
россия
нефть
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились."В 17.09 мск возобновилась прокачка", - сообщил Демин на просьбу прокомментировать информацию венгерской стороны.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщал РИА Новости Демин. В среду глава МИД Венгрии заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
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экономика, транснефть, венгрия, украина, мид венгрии, петер сийярто, россия, нефть, в мире
Экономика, Транснефть, Венгрия, Украина, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Россия, Нефть, В мире
17:32 16.11.2022 (обновлено: 17:41 16.11.2022)
 
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы"

"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Транснефть"
Логотип компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип компании "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились.
"В 17.09 мск возобновилась прокачка", - сообщил Демин на просьбу прокомментировать информацию венгерской стороны.
Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщал РИА Новости Демин. В среду глава МИД Венгрии заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:32
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ЭкономикаТранснефтьВенгрияУкраинаМИД ВенгрииПетер СийяртоРоссияНефтьВ мире
 
 
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