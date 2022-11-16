https://ria.ru/20221116/druzhba-1831996017.html

В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе"

В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 16.11.2022

В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе"

Возобновилась прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:02

2022-11-16T17:02

2022-11-16T17:31

венгрия

мид венгрии

экономика

петер сийярто

транснефть

украина

нефть

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БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Возобновилась прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто."Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", — сказал дипломат, его выступление транслировалось на страницах в соцсетях.Сийярто отметил, что пока это происходит под низким давлением, но техники работают над тем, чтобы восстановить работу в обычном режиме."Транснефть" подтвердила возобновление процесса.Ранее Украина уведомила российскую компанию, что приостановила прокачку нефти по южной ветке магистрали в направлении Венгрии. Это произошло после ракетного обстрела украинских городов.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221116/neft-1831975850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

венгрия, мид венгрии, экономика, петер сийярто, транснефть, украина, нефть