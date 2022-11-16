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В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 16.11.2022
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В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе"
В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 16.11.2022
В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе"
Возобновилась прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:02
2022-11-16T17:31
венгрия
мид венгрии
экономика
петер сийярто
транснефть
украина
нефть
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БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Возобновилась прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто."Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", — сказал дипломат, его выступление транслировалось на страницах в соцсетях.Сийярто отметил, что пока это происходит под низким давлением, но техники работают над тем, чтобы восстановить работу в обычном режиме."Транснефть" подтвердила возобновление процесса.Ранее Украина уведомила российскую компанию, что приостановила прокачку нефти по южной ветке магистрали в направлении Венгрии. Это произошло после ракетного обстрела украинских городов.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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венгрия, мид венгрии, экономика, петер сийярто, транснефть, украина, нефть
Венгрия, МИД Венгрии, Экономика, Петер Сийярто, Транснефть, Украина, Нефть
17:02 16.11.2022 (обновлено: 17:31 16.11.2022)
 
В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе"

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Возобновилась прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто.
"Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", — сказал дипломат, его выступление транслировалось на страницах в соцсетях.
Сийярто отметил, что пока это происходит под низким давлением, но техники работают над тем, чтобы восстановить работу в обычном режиме.
"Транснефть" подтвердила возобновление процесса.
Ранее Украина уведомила российскую компанию, что приостановила прокачку нефти по южной ветке магистрали в направлении Венгрии. Это произошло после ракетного обстрела украинских городов.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:32
Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба"
 
ВенгрияМИД ВенгрииЭкономикаПетер СийяртоТранснефтьУкраинаНефть
 
 
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