17:02 16.11.2022 (обновлено: 17:31 16.11.2022)
В Венгрию возобновились поставки нефти по "Дружбе"
Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Возобновилась прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто.
"Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", — сказал дипломат, его выступление транслировалось на страницах в соцсетях.
Сийярто отметил, что пока это происходит под низким давлением, но техники работают над тем, чтобы восстановить работу в обычном режиме.
"Транснефть" подтвердила возобновление процесса.
Ранее Украина уведомила российскую компанию, что приостановила прокачку нефти по южной ветке магистрали в направлении Венгрии. Это произошло после ракетного обстрела украинских городов.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.