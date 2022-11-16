https://ria.ru/20221116/druzhba-1831910550.html

Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба"

Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба" - РИА Новости, 16.11.2022

Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба", "вести себя, как поляки, не... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:24

2022-11-16T13:24

2022-11-16T13:24

украина

венгрия

россия

природный газ

в мире

дмитрий песков

транснефть

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба", "вести себя, как поляки, не хочет", поэтому не стал комментировать ситуацию."Здесь детальной информацией не располагаю, вести себя, как поляки, не хочу, поэтому сказать нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не было ли контактов с венгерской стороной по ситуации на газопроводе "Дружба" и насколько в Кремле считают ее серьезной.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html

https://ria.ru/20221115/gaz-1831667952.html

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венгрия

россия

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Владимир Лаврентьев

украина, венгрия, россия, природный газ, в мире, дмитрий песков, транснефть