Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба"
Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба", "вести себя, как поляки, не хочет", поэтому не стал комментировать ситуацию.
"Здесь детальной информацией не располагаю, вести себя, как поляки, не хочу, поэтому сказать нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не было ли контактов с венгерской стороной по ситуации на газопроводе "Дружба" и насколько в Кремле считают ее серьезной.
Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).