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Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба" - РИА Новости, 16.11.2022
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Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба"
Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба" - РИА Новости, 16.11.2022
Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба", "вести себя, как поляки, не... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:24
2022-11-16T13:24
украина
венгрия
россия
природный газ
в мире
дмитрий песков
транснефть
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба", "вести себя, как поляки, не хочет", поэтому не стал комментировать ситуацию."Здесь детальной информацией не располагаю, вести себя, как поляки, не хочу, поэтому сказать нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не было ли контактов с венгерской стороной по ситуации на газопроводе "Дружба" и насколько в Кремле считают ее серьезной.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html
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украина, венгрия, россия, природный газ, в мире, дмитрий песков, транснефть
Украина, Венгрия, Россия, Природный газ, В мире, Дмитрий Песков, Транснефть
13:24 16.11.2022
 
Песков ответил на вопрос о ситуации с газопроводом "Дружба"

Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает точными данными по ситуации с газопроводом "Дружба", "вести себя, как поляки, не хочет", поэтому не стал комментировать ситуацию.
"Здесь детальной информацией не располагаю, вести себя, как поляки, не хочу, поэтому сказать нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не было ли контактов с венгерской стороной по ситуации на газопроводе "Дружба" и насколько в Кремле считают ее серьезной.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
09:02
Отбор газа из подземных хранилищ в ЕС превысил закачку
Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 15:54
Германия заявила о стопроцентном общем уровне заполненности газохранилищ
 
УкраинаВенгрияРоссияПриродный газВ миреДмитрий ПесковТранснефть
 
 
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