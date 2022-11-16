https://ria.ru/20221116/druzhba-1831865645.html

Остановка "Дружбы" создаст Венгрии большие проблемы, считает эксперт

Остановка "Дружбы" создаст Венгрии большие проблемы, считает эксперт - РИА Новости, 16.11.2022

Остановка "Дружбы" создаст Венгрии большие проблемы, считает эксперт

Остановка прокачки нефти по "Дружбе" создаст Венгрии большие проблемы, поскольку страна не сможет получить достаточно объемов по альтернативным маршрутам,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:27

2022-11-16T11:27

2022-11-16T11:27

экономика

игорь юшков

венгрия

украина

польша

транснефть

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Остановка прокачки нефти по "Дружбе" создаст Венгрии большие проблемы, поскольку страна не сможет получить достаточно объемов по альтернативным маршрутам, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Украина во вторник уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, объяснив это падением напряжения, сообщил во вторник РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Из-за этого происшествия, а также из-за инцидента с падением ракет в Польше премьер Венгрии Виктор Орбан созывал во вторник совет безопасности."Для Венгрии это большая проблема, потому что по-другому она достаточного объема нефти получить не сможет", - сказал Юшков."Она могла хотя бы часть нефти запитывать через Хорватию. В хорватских портах есть приемные терминалы, и там есть нефтепровод до Венгрии. Сейчас в основном этим пользуется Сербия. Но все равно с 5 декабря будет запрещено получать российскую нефть морским транспортом, а значит, даже через Хорватию ничего завозить нельзя будет", - добавил он.Юшков напомнил, что, наоборот, Венгрия была своего рода надеждой для Сербии в вопросе альтернативных маршрутов поставок российской нефти. Сербские власти хотели после 5 декабря получать нефть из "Дружбы" через венгерскую территорию и уже пытались экстренно составить проект строительства нефтепровода-перемычки между двумя странами.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221116/vengriya-1831861672.html

https://ria.ru/20221116/energiya-1831863719.html

венгрия

украина

польша

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экономика, игорь юшков, венгрия, украина, польша, транснефть, фонд национальной энергетической безопасности