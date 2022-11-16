https://ria.ru/20221116/druzhba-1831861576.html
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 16.11.2022
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"
Украина дала информацию, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:17
2022-11-16T11:17
2022-11-16T11:40
украина
нефть
экономика
венгрия
транснефть
игорь демин
россия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Украина дала информацию, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин."По информации с украинской стороны, сегодня возобновления транспортировки не планируется", - ответил представитель "Транснефти" на вопрос о сроках возобновления прокачки нефти в направлении Венгрии.
https://ria.ru/20221115/neft-1831787694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нефть, экономика, венгрия, транснефть, игорь демин, россия, в мире
Украина, Нефть, Экономика, Венгрия, Транснефть, Игорь Демин, Россия, В мире
11:17 16.11.2022 (обновлено: 11:40 16.11.2022)
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"
Украина сообщила, что не планирует сегодня возобновлять транспортировку нефти по "Дружбе"