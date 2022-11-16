Рейтинг@Mail.ru
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/druzhba-1831861576.html
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 16.11.2022
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"
Украина дала информацию, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:17
2022-11-16T11:40
украина
нефть
экономика
венгрия
транснефть
игорь демин
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Украина дала информацию, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин."По информации с украинской стороны, сегодня возобновления транспортировки не планируется", - ответил представитель "Транснефти" на вопрос о сроках возобновления прокачки нефти в направлении Венгрии.
https://ria.ru/20221115/neft-1831787694.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нефть, экономика, венгрия, транснефть, игорь демин, россия, в мире
Украина, Нефть, Экономика, Венгрия, Транснефть, Игорь Демин, Россия, В мире
11:17 16.11.2022 (обновлено: 11:40 16.11.2022)
 
Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"

Украина сообщила, что не планирует сегодня возобновлять транспортировку нефти по "Дружбе"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Украина дала информацию, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.
"По информации с украинской стороны, сегодня возобновления транспортировки не планируется", - ответил представитель "Транснефти" на вопрос о сроках возобновления прокачки нефти в направлении Венгрии.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:20
Оператор сообщил о бесперебойных поставках нефти в Чехию по "Дружбе"
 
УкраинаНефтьЭкономикаВенгрияТранснефтьИгорь ДеминРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала