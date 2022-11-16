https://ria.ru/20221116/druzhba-1831861576.html

Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"

Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 16.11.2022

Украина не планирует возобновлять сегодня транспортировку нефти по "Дружбе"

Украина дала информацию, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:17

2022-11-16T11:17

2022-11-16T11:40

украина

нефть

экономика

венгрия

транснефть

игорь демин

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Украина дала информацию, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин."По информации с украинской стороны, сегодня возобновления транспортировки не планируется", - ответил представитель "Транснефти" на вопрос о сроках возобновления прокачки нефти в направлении Венгрии.

https://ria.ru/20221115/neft-1831787694.html

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, нефть, экономика, венгрия, транснефть, игорь демин, россия, в мире