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В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике - РИА Новости, 16.11.2022
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В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике - РИА Новости, 16.11.2022
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике
Белорусские пограничники сбили украинский дрон в ста метрах от границы между странами. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:56
2022-11-16T19:59
в мире
украина
белоруссия
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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Белорусские пограничники сбили украинский дрон в ста метрах от границы между странами."Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии", — говорится в сообщении белорусского Госпогранкомитета. Инцидент произошел в Кобринском районе. Поразить БПЛА удалось из автомата Калашникова.Белорусские власти проводят проверку инцидента.В комитете напомнили, что аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.
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в мире, украина, белоруссия
В мире, Украина, Белоруссия
16:56 16.11.2022 (обновлено: 19:59 16.11.2022)
 
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике

Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике

© Фото : Пограничный комитет Беларуси/TelegramБеспилотник, сбитый белорусскими пограничниками на границе с Украиной
Беспилотник, сбитый белорусскими пограничниками на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Беспилотник, сбитый белорусскими пограничниками на границе с Украиной
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Белорусские пограничники сбили украинский дрон в ста метрах от границы между странами.
"Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии", — говорится в сообщении белорусского Госпогранкомитета.
Инцидент произошел в Кобринском районе. Поразить БПЛА удалось из автомата Калашникова.
Белорусские власти проводят проверку инцидента.
В комитете напомнили, что аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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