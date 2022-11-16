https://ria.ru/20221116/dron-1831994116.html

В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике

В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике - РИА Новости, 16.11.2022

В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике

Белорусские пограничники сбили украинский дрон в ста метрах от границы между странами. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:56

2022-11-16T16:56

2022-11-16T19:59

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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Белорусские пограничники сбили украинский дрон в ста метрах от границы между странами."Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии", — говорится в сообщении белорусского Госпогранкомитета. Инцидент произошел в Кобринском районе. Поразить БПЛА удалось из автомата Калашникова.Белорусские власти проводят проверку инцидента.В комитете напомнили, что аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.

https://ria.ru/20221115/bezopasnost-1831491454.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, белоруссия