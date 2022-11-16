https://ria.ru/20221116/dron-1831994116.html
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике - РИА Новости, 16.11.2022
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике
Белорусские пограничники сбили украинский дрон в ста метрах от границы между странами. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:56
2022-11-16T16:56
2022-11-16T19:59
в мире
украина
белоруссия
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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Белорусские пограничники сбили украинский дрон в ста метрах от границы между странами."Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии", — говорится в сообщении белорусского Госпогранкомитета. Инцидент произошел в Кобринском районе. Поразить БПЛА удалось из автомата Калашникова.Белорусские власти проводят проверку инцидента.В комитете напомнили, что аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.
https://ria.ru/20221115/bezopasnost-1831491454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия
В мире, Украина, Белоруссия
16:56 16.11.2022 (обновлено: 19:59 16.11.2022)
В Белоруссии сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике
МИНСК, 16 ноя — РИА Новости.
Белорусские пограничники сбили
украинский дрон в ста метрах от границы между странами.
"Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии", — говорится в сообщении белорусского Госпогранкомитета.
Инцидент произошел в Кобринском районе. Поразить БПЛА удалось из автомата Калашникова.
Белорусские власти проводят проверку инцидента.
В комитете напомнили, что аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.