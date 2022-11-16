https://ria.ru/20221116/donetsk-1832088754.html

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка

Украинские вооруженные формирования в среду вечером вновь подвергли артиллерийскому обстрелу густонаселенный квартал Донецка, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T23:59

2022-11-16T23:59

2022-11-16T23:59

специальная военная операция на украине

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования в среду вечером вновь подвергли артиллерийскому обстрелу густонаселенный квартал Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Разрушения получили общежитие Донецкого национального университета экономики и торговли, детский сад и парикмахерская. По предварительным данным, прилетело два снаряда, один из которых - прямым попаданием в здание. Помимо вылетевших стёкол повреждена система отопления общежития.Экстренные службы выясняют детали произошедшего и уточняют данные о пострадавших.В последние недели вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов районов города из ствольной артиллерии, преимущественно иностранного производства.

https://ria.ru/20221116/obstrel-1831965460.html

донецк

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донецк, украина