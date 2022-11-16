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Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка
Украинские вооруженные формирования в среду вечером вновь подвергли артиллерийскому обстрелу густонаселенный квартал Донецка, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:59
2022-11-16T23:59
2022-11-16T23:59
специальная военная операция на украине
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования в среду вечером вновь подвергли артиллерийскому обстрелу густонаселенный квартал Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Разрушения получили общежитие Донецкого национального университета экономики и торговли, детский сад и парикмахерская. По предварительным данным, прилетело два снаряда, один из которых - прямым попаданием в здание. Помимо вылетевших стёкол повреждена система отопления общежития.Экстренные службы выясняют детали произошедшего и уточняют данные о пострадавших.В последние недели вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов районов города из ствольной артиллерии, преимущественно иностранного производства.
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донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка
ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу густонаселенный квартал Донецка