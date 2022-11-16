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Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/donetsk-1831803991.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска в ночь на среду обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу восемь снарядов калибрами 152 и 155... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T05:27
2022-11-16T05:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу восемь снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00:18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221115/donetsk-1831743662.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/obstrel-1831398701.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО
05:27 16.11.2022 (обновлено: 05:28 16.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли три района Донецка

ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу восемь снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00:18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 18:44Специальная военная операция на Украине
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитое в результате обстрела стекло в квартире жилого дома. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:03В России
Стало известно об очередном ракетном обстреле Донецка со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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