https://ria.ru/20221116/domodedovo-1831910892.html
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности - РИА Новости, 16.11.2022
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности
Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:25
2022-11-16T13:25
2022-11-16T13:34
туризм
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября.Газета "Известия" ранее сообщила, что в трех столичных аэропортах введен третий (максимальный) уровень угрозы теракта."В соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2020 № 2344 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)", согласно распоряжению оперативного штаба Московской области, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту "Домодедово" установлен 3-й уровень безопасности. В "Домодедово" реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани", - говорится в сообщении аэропорта.В соответствии с указанным постановлением правительства, всего есть три уровня безопасности, третий - максимальный. Согласно документу, "уровень 3 - степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса".
https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830478423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, домодедово (аэропорт), россия
Туризм, Новости - Туризм, Домодедово (аэропорт), Россия
13:25 16.11.2022 (обновлено: 13:34 16.11.2022)
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности
Аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности с 10 ноября
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября.
Газета "Известия" ранее сообщила, что в трех столичных аэропортах введен третий (максимальный) уровень угрозы теракта.
"В соответствии с постановлением правительства РФ
от 29.12.2020 № 2344 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)", согласно распоряжению оперативного штаба Московской области
, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту "Домодедово" установлен 3-й уровень безопасности. В "Домодедово" реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани", - говорится в сообщении аэропорта.
В соответствии с указанным постановлением правительства, всего есть три уровня безопасности, третий - максимальный. Согласно документу, "уровень 3 - степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса".