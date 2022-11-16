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В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221116/domodedovo-1831910892.html
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности - РИА Новости, 16.11.2022
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности
Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:25
2022-11-16T13:34
туризм
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября.Газета "Известия" ранее сообщила, что в трех столичных аэропортах введен третий (максимальный) уровень угрозы теракта."В соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2020 № 2344 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)", согласно распоряжению оперативного штаба Московской области, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту "Домодедово" установлен 3-й уровень безопасности. В "Домодедово" реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани", - говорится в сообщении аэропорта.В соответствии с указанным постановлением правительства, всего есть три уровня безопасности, третий - максимальный. Согласно документу, "уровень 3 - степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса".
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новости - туризм, домодедово (аэропорт), россия
Туризм, Новости - Туризм, Домодедово (аэропорт), Россия
13:25 16.11.2022 (обновлено: 13:34 16.11.2022)
 
В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности

Аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности с 10 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября.
Газета "Известия" ранее сообщила, что в трех столичных аэропортах введен третий (максимальный) уровень угрозы теракта.
"В соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2020 № 2344 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)", согласно распоряжению оперативного штаба Московской области, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту "Домодедово" установлен 3-й уровень безопасности. В "Домодедово" реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани", - говорится в сообщении аэропорта.
В соответствии с указанным постановлением правительства, всего есть три уровня безопасности, третий - максимальный. Согласно документу, "уровень 3 - степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса".
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 13:21
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека
 
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