https://ria.ru/20221116/domodedovo-1831910892.html

В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности

В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности - РИА Новости, 16.11.2022

В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности

Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:25

2022-11-16T13:25

2022-11-16T13:34

туризм

новости - туризм

домодедово (аэропорт)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155242/86/1552428629_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_a24a8aab75eecc8fb9bbc7ca7b453369.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости введение максимального уровня безопасности, он действует с 10 ноября.Газета "Известия" ранее сообщила, что в трех столичных аэропортах введен третий (максимальный) уровень угрозы теракта."В соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2020 № 2344 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)", согласно распоряжению оперативного штаба Московской области, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту "Домодедово" установлен 3-й уровень безопасности. В "Домодедово" реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани", - говорится в сообщении аэропорта.В соответствии с указанным постановлением правительства, всего есть три уровня безопасности, третий - максимальный. Согласно документу, "уровень 3 - степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса".

https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830478423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, домодедово (аэропорт), россия