https://ria.ru/20221116/dogovor-1831995850.html

Посол Польши не видит причин для применения четвертой статьи договора НАТО

Посол Польши не видит причин для применения четвертой статьи договора НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Посол Польши не видит причин для применения четвертой статьи договора НАТО

Предпосылки для применения статьи 4 договора НАТО о срочных консультациях отсутствуют, заявил журналистам посол Польши при НАТО Томаш Шатковский на фоне... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:02

2022-11-16T17:02

2022-11-16T17:02

инцидент с падением ракет в польше

в мире

польша

нато

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Предпосылки для применения статьи 4 договора НАТО о срочных консультациях отсутствуют, заявил журналистам посол Польши при НАТО Томаш Шатковский на фоне ракетного инцидента."Предпосылки для специальной сессии консультаций были анализированы, но она (сессия) не проводилась", - добавил он.По словам посла, Польша хочет оставить себе такую возможность на случай, если Польша будет атакована.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/nato-1831944426.html

https://ria.ru/20221116/konsultatsii-1831923187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

инцидент с падением ракет в польше, в мире, польша, нато