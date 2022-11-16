Посол Польши не видит причин для применения четвертой статьи договора НАТО
Посол Польши Шатковский не видит предпосылок для применения четвертой статьи договора НАТО
Флаги Польши и НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Предпосылки для применения статьи 4 договора НАТО о срочных консультациях отсутствуют, заявил журналистам посол Польши при НАТО Томаш Шатковский на фоне ракетного инцидента.
"Статья 4 имеет свои предпосылки, связанные с политической независимостью, территориальной целостностью. Ни одно происшествие, связанное с этим, не произошло в данный момент", - сказал Шатковский.
"Предпосылки для специальной сессии консультаций были анализированы, но она (сессия) не проводилась", - добавил он.
По словам посла, Польша хочет оставить себе такую возможность на случай, если Польша будет атакована.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.