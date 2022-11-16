https://ria.ru/20221116/dnr-1831990524.html
В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле
В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 16.11.2022
В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками населенного пункта Красная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:47
2022-11-16T16:47
2022-11-16T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
красная поляна
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками населенного пункта Красная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Красную Поляну, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/nastuplenie-1831907070.html
красная поляна
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красная поляна, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красная Поляна, Донецкая Народная Республика, Украина
В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле
В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ