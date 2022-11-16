https://ria.ru/20221116/dnr-1831990524.html

В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле

В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 16.11.2022

В Красной Поляне в ДНР мужчина пострадал при обстреле

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками населенного пункта Красная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:47

2022-11-16T16:47

2022-11-16T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

красная поляна

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками населенного пункта Красная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Красную Поляну, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/nastuplenie-1831907070.html

красная поляна

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красная поляна, донецкая народная республика, украина