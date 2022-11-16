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В Днепропетровске проспект Пушкина переименуют в честь Леси Украинки - РИА Новости, 16.11.2022
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В Днепропетровске проспект Пушкина переименуют в честь Леси Украинки
В Днепропетровске проспект Пушкина переименуют в честь Леси Украинки - РИА Новости, 16.11.2022
В Днепропетровске проспект Пушкина переименуют в честь Леси Украинки
Городской совет Днепропетровска принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:35
2022-11-16T15:39
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Городской совет Днепропетровска принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки."В Днепре (Днепропетровске - ред.) поменяли названия еще семи топонимов. Большинство наименований теперь связаны непосредственно с историей города. Решение о переименовании топонимов было принято на 29-й очередной сессии горсовета 16 ноября... Так, проспект Пушкина (Чечеловский и Центральные районы) теперь стал проспектом Леси Украинки", - сообщается на сайте горсовета.Также принято решение о переименовании улиц Новгородской, Арбатской, Петрозаводской, Магнитогорской, Космонавта Комарова, а также сквера имени Евгения Клочко.Отмечается, что в целом в рамках дерусификации в городе переименовано более 100 топонимов.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, сергей лавров, украина, днепропетровск, россия, днепр (город)
В мире, Сергей Лавров, Украина, Днепропетровск, Россия, Днепр (город)
15:35 16.11.2022 (обновлено: 15:39 16.11.2022)
 
В Днепропетровске проспект Пушкина переименуют в честь Леси Украинки

Горсовет Днепропетровска решил переименовать проспект Пушкина в честь Леси Украинки

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Городской совет Днепропетровска принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки.
Днепре (Днепропетровске - ред.) поменяли названия еще семи топонимов. Большинство наименований теперь связаны непосредственно с историей города. Решение о переименовании топонимов было принято на 29-й очередной сессии горсовета 16 ноября... Так, проспект Пушкина (Чечеловский и Центральные районы) теперь стал проспектом Леси Украинки", - сообщается на сайте горсовета.
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Также принято решение о переименовании улиц Новгородской, Арбатской, Петрозаводской, Магнитогорской, Космонавта Комарова, а также сквера имени Евгения Клочко.
Отмечается, что в целом в рамках дерусификации в городе переименовано более 100 топонимов.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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