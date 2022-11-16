https://ria.ru/20221116/diversanty-1832069490.html

Правоохранители в Алешках не дают ДРГ проникать в город с правого берега

Правоохранители в Алешках не дают ДРГ проникать в город с правого берега - РИА Новости, 16.11.2022

Правоохранители в Алешках не дают ДРГ проникать в город с правого берега

Правоохранители города Алешки, находящегося на противоположном от Херсона берегу Днепра, не оставляют шанса украинским диверсионно-разведывательным группам... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:30

2022-11-16T21:30

2022-11-16T21:30

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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АЛЕШКИ (Херсонская область), 16 ноя – РИА Новости. Правоохранители города Алешки, находящегося на противоположном от Херсона берегу Днепра, не оставляют шанса украинским диверсионно-разведывательным группам проникать в город и помогают тем, кто изъявляет желание выехать из города, где обстановка спокойная, сообщил РИА Новости сотрудник МВД Херсонской области с позывным "Клаус"."Если есть такие лица, которые пытаются прорваться сюда, мы оказываем всю необходимую помощь, эти лица фильтруются, отрабатываются и дальше отправляются в места, откуда производится эвакуация", - сказал он.По его словам, обстановка в городе спокойная, все службы города продолжают работать в штатном режиме."Полиция работает в штатном режиме, все преступлении пресекаются, дежурная часть работает. С телефонной связью есть проблема, но интернет у людей в домах есть, они получают оповещения и могут связаться с дежурной частью с помощью мессенджера Telegram", - рассказал полицейский.Он добавил, что власти города продолжают оказывать помощь всем, кто желает уехать из города."Народ более-менее спокоен... Все, у кого есть желание, уезжают в другие районы к родственникам, либо за пределы Херсонской области", - подчеркнул он.Полицейский отметил, что уже несколько дней в городе не работает телефонная связь, однако, как минимум два провайдера продолжают обеспечивать населению проводной интернет, люди могут связаться со своими родственниками, подать заявление в полицию, либо в администрацию города."Несмотря на отсутствие телефонной связи, работаем, людям помогаем, никто отсюда из Алешек не уходил", - уточнил он.По данным правоохранителя, также в городе пока нет электричества, но над устранением неполадок уже работают специалисты."Вчера ездила бригада, устраняла неполадки с электричеством. Думаю, в ближайшее время электричество появится", - сказал он.По словам полицейского, интенсивных обстрелов города, как это было в предыдущие дни, в среду не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/peredovaya-1831887604.html

https://ria.ru/20221116/prodvizhenie-1832048409.html

херсон

херсонская область

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Представитель правоохранительных органов об обстановке в городе Алешки Правоохранительные органы города Алёшки, находящегося на противоположном берегу Днепра от Херсона, не оставляют шанса украинским диверсантам проникать в город и помогают тем, кто изъявляет желание выехать из города, сообщил РИА Новости сотрудник МВД Херсонской области с позывным «Клаус». По его словам, обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме. 2022-11-16T21:30 true PT3M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

херсон, херсонская область