https://ria.ru/20221116/dipp-1831782195.html

Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий

Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий - РИА Новости, 16.11.2022

Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий

Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T07:18

2022-11-16T07:18

2022-11-16T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).МТШ – проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году с целью повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Новый курс поможет инженерам со средним и высшим специальным образованием получить базовые навыки в области прототипирования изделий и освоить применение компьютерных технологий на производстве, говорится в сообщении.Как отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, сегодня аддитивные технологии и, в частности, 3D-печать, стремительно развиваются и становятся востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства. Вместе с тем, компании, работающие в данных сферах, испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов."Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в Московской технической школе запустили направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", – сказал глава департамента.С учетом занятости и востребованности инженеров для нового курса выбран дистанционный формат обучения. При этом приоритетом МТШ остается качество учебного материала, а также возможность персонально ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у слушателя."Курс "Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса", - отметил руководитель направления "Аддитивные технологии" в МАИ Андрей Рипецкий.Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.Всего в МТШ запланировано восемь направлений для обучения: "Технологии связи", "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Микроэлектроника и фотоника", "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".

https://ria.ru/20221107/ferma-1829464827.html

https://ria.ru/20221115/ovchinskiy-1831489881.html

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владислав овчинский, москва, технологии