https://ria.ru/20221116/dipp-1831782195.html
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий - РИА Новости, 16.11.2022
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий
Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T07:18
2022-11-16T07:18
2022-11-16T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
технологии
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).МТШ – проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году с целью повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Новый курс поможет инженерам со средним и высшим специальным образованием получить базовые навыки в области прототипирования изделий и освоить применение компьютерных технологий на производстве, говорится в сообщении.Как отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, сегодня аддитивные технологии и, в частности, 3D-печать, стремительно развиваются и становятся востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства. Вместе с тем, компании, работающие в данных сферах, испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов."Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в Московской технической школе запустили направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", – сказал глава департамента.С учетом занятости и востребованности инженеров для нового курса выбран дистанционный формат обучения. При этом приоритетом МТШ остается качество учебного материала, а также возможность персонально ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у слушателя."Курс "Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса", - отметил руководитель направления "Аддитивные технологии" в МАИ Андрей Рипецкий.Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.Всего в МТШ запланировано восемь направлений для обучения: "Технологии связи", "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Микроэлектроника и фотоника", "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".
https://ria.ru/20221107/ferma-1829464827.html
https://ria.ru/20221115/ovchinskiy-1831489881.html
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владислав овчинский, москва, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Технологии
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий
Московская техническая школа начинает набор на курс "Аддитивные технологии в производстве"
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
МТШ – проект правительства Москвы
, запущенный в 2021 году с целью повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Новый курс поможет инженерам со средним и высшим специальным образованием получить базовые навыки в области прототипирования изделий и освоить применение компьютерных технологий на производстве, говорится в сообщении.
Как отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский
, сегодня аддитивные технологии и, в частности, 3D-печать, стремительно развиваются и становятся востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства. Вместе с тем, компании, работающие в данных сферах, испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов.
"Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в Московской технической школе запустили направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", – сказал глава департамента.
С учетом занятости и востребованности инженеров для нового курса выбран дистанционный формат обучения. При этом приоритетом МТШ остается качество учебного материала, а также возможность персонально ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у слушателя.
"Курс "Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса", - отметил руководитель направления "Аддитивные технологии" в МАИ Андрей Рипецкий.
Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.
Всего в МТШ запланировано восемь направлений для обучения: "Технологии связи", "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Микроэлектроника и фотоника", "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".