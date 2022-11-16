Рейтинг@Mail.ru
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221116/dipp-1831782195.html
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий - РИА Новости, 16.11.2022
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий
Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T07:18
2022-11-16T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829812948_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_3e9c045a9fb7c92ab7609ff5fa5bb7ac.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).МТШ – проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году с целью повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Новый курс поможет инженерам со средним и высшим специальным образованием получить базовые навыки в области прототипирования изделий и освоить применение компьютерных технологий на производстве, говорится в сообщении.Как отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, сегодня аддитивные технологии и, в частности, 3D-печать, стремительно развиваются и становятся востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства. Вместе с тем, компании, работающие в данных сферах, испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов."Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в Московской технической школе запустили направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", – сказал глава департамента.С учетом занятости и востребованности инженеров для нового курса выбран дистанционный формат обучения. При этом приоритетом МТШ остается качество учебного материала, а также возможность персонально ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у слушателя."Курс "Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса", - отметил руководитель направления "Аддитивные технологии" в МАИ Андрей Рипецкий.Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.Всего в МТШ запланировано восемь направлений для обучения: "Технологии связи", "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Микроэлектроника и фотоника", "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".
https://ria.ru/20221107/ferma-1829464827.html
https://ria.ru/20221115/ovchinskiy-1831489881.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829812948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f334e24d4015cc3582c58a1d8d37813d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Технологии
07:18 16.11.2022
 
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий

Московская техническая школа начинает набор на курс "Аддитивные технологии в производстве"

© Фото: пресс-служба ДИПП Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла запись на новый курс "Аддитивные технологии в производстве", созданный Московским авиационным институтом, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
МТШ – проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году с целью повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Новый курс поможет инженерам со средним и высшим специальным образованием получить базовые навыки в области прототипирования изделий и освоить применение компьютерных технологий на производстве, говорится в сообщении.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Систему "Умная ферма" начинает производить компания из ОЭЗ Москвы
Как отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, сегодня аддитивные технологии и, в частности, 3D-печать, стремительно развиваются и становятся востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства. Вместе с тем, компании, работающие в данных сферах, испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов.
"Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в Московской технической школе запустили направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", – сказал глава департамента.
С учетом занятости и востребованности инженеров для нового курса выбран дистанционный формат обучения. При этом приоритетом МТШ остается качество учебного материала, а также возможность персонально ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у слушателя.
"Курс "Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство", безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса", - отметил руководитель направления "Аддитивные технологии" в МАИ Андрей Рипецкий.
Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.
Всего в МТШ запланировано восемь направлений для обучения: "Технологии связи", "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Микроэлектроника и фотоника", "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".
Разработка завода Протон
Вчера, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: "Протон" выпустил полностью отечественные лабораторные датчики
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала