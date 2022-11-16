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Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России - РИА Новости, 16.11.2022
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Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России
Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России - РИА Новости, 16.11.2022
Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России
Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польский дипломат Эва Малгожата Бокшнайдер сейчас не состоит в правоотношениях с Международным банком экономического... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:25
2022-11-16T17:34
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
польша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польский дипломат Эва Малгожата Бокшнайдер сейчас не состоит в правоотношениях с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и уже уехала за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Центр общественных связей ФСБ РФ ранее в среду сообщил, что была задержана польский дипломат Бокшнайдер за получение взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя.Согласно распространенному службой видео, из документов задержанной следует, что с 2018 года она занимает должность начальника отдела маркетинговой поддержки управления стратегического планирования и анализа МБЭС."Задержание госпожи Бокшнайдер 8 ноября правоохранительными органами Российской Федерации никак не связано ни с исполнением ею должностных обязанностей в Международном банке экономического сотрудничества, ни с деятельностью банка. В настоящий момент госпожа Бокшнайдер в правоотношениях с банком не состоит, по нашей информации, она выехала за пределы Российской Федерации", - прокомментировали в банке развития.В релизе ФСБ отмечалось, что МИД РФ объявил Бокшнайдер "неприемлемым лицом" и "предложил" ей покинуть территорию РФ в недельный срок.В распространенном ФСБ видео утверждается, что спиртное оформлялось как закупки для расположенных в России дипломатических представительствах стран Европы – они могут закупать подсанкционные товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин.МБЭС - многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого называется "содействие развитию экономик стран-членов, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран".Странами-членами МБЭС выступают восемь стран: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Главный офис расположен в Москве.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831992220.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Польша
17:25 16.11.2022 (обновлено: 17:34 16.11.2022)
 
Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России

МБЭС сообщил, что пойманная на взятке польский дипломат уехала из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польский дипломат Эва Малгожата Бокшнайдер сейчас не состоит в правоотношениях с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и уже уехала за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Центр общественных связей ФСБ РФ ранее в среду сообщил, что была задержана польский дипломат Бокшнайдер за получение взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя.
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Согласно распространенному службой видео, из документов задержанной следует, что с 2018 года она занимает должность начальника отдела маркетинговой поддержки управления стратегического планирования и анализа МБЭС.
"Задержание госпожи Бокшнайдер 8 ноября правоохранительными органами Российской Федерации никак не связано ни с исполнением ею должностных обязанностей в Международном банке экономического сотрудничества, ни с деятельностью банка. В настоящий момент госпожа Бокшнайдер в правоотношениях с банком не состоит, по нашей информации, она выехала за пределы Российской Федерации", - прокомментировали в банке развития.
В релизе ФСБ отмечалось, что МИД РФ объявил Бокшнайдер "неприемлемым лицом" и "предложил" ей покинуть территорию РФ в недельный срок.
В распространенном ФСБ видео утверждается, что спиртное оформлялось как закупки для расположенных в России дипломатических представительствах стран Европы – они могут закупать подсанкционные товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин.
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МБЭС - многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого называется "содействие развитию экономик стран-членов, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран".
Странами-членами МБЭС выступают восемь стран: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Главный офис расположен в Москве.
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