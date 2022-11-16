https://ria.ru/20221116/diplomat-1832006842.html

Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России

Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России - РИА Новости, 16.11.2022

Дипломат из Польши, пойманная на взятке, уехала из России

Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польский дипломат Эва Малгожата Бокшнайдер сейчас не состоит в правоотношениях с Международным банком экономического... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:25

2022-11-16T17:25

2022-11-16T17:34

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

польша

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польский дипломат Эва Малгожата Бокшнайдер сейчас не состоит в правоотношениях с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и уже уехала за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Центр общественных связей ФСБ РФ ранее в среду сообщил, что была задержана польский дипломат Бокшнайдер за получение взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя.Согласно распространенному службой видео, из документов задержанной следует, что с 2018 года она занимает должность начальника отдела маркетинговой поддержки управления стратегического планирования и анализа МБЭС."Задержание госпожи Бокшнайдер 8 ноября правоохранительными органами Российской Федерации никак не связано ни с исполнением ею должностных обязанностей в Международном банке экономического сотрудничества, ни с деятельностью банка. В настоящий момент госпожа Бокшнайдер в правоотношениях с банком не состоит, по нашей информации, она выехала за пределы Российской Федерации", - прокомментировали в банке развития.В релизе ФСБ отмечалось, что МИД РФ объявил Бокшнайдер "неприемлемым лицом" и "предложил" ей покинуть территорию РФ в недельный срок.В распространенном ФСБ видео утверждается, что спиртное оформлялось как закупки для расположенных в России дипломатических представительствах стран Европы – они могут закупать подсанкционные товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин.МБЭС - многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого называется "содействие развитию экономик стран-членов, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран".Странами-членами МБЭС выступают восемь стран: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Главный офис расположен в Москве.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831992220.html

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html

https://ria.ru/20221019/vzyatka-1825046110.html

россия

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша