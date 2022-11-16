17:42 16.11.2022 (обновлено: 18:31 16.11.2022)
Сколько детей должно быть в группе детского сада: нормы СанПиН
Сколько в саду детей
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Высокая наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях — острый социальный вопрос. В СанПиН четко прописано, сколько детей должно быть в саду. Нормы содержания дошкольников и требования распространяются на частные и государственные детские учреждения. Кто осуществляет комплектование по группам, какое максимальное количество малышей, почему важно отслеживание процента посещаемости, куда обращаться родителям — в материале РИА Новости.
Количество детей в детском саду
"Количество детей в группе детского сада — это проблемный вопрос и для воспитателей, и для родителей. С одной стороны, конечно, все родители хотят, чтобы их ребенку уделялось больше внимания. С другой, пока еще никто не отменял очереди в детский сад", — говорит Елена Мингова, основательница сети детских садов "Космо Кидс".
Нормы пребывания малышей в группах определяются законодательно. При этом в расчет берутся следующие факторы:
- —площадь помещения,
- —общее количество воспитанников,
- —количество детей с особенностями здоровья.
Шкаф с игрушками в детском саду
"В новых санитарных правилах, которые вступили в силу с 01.01.2021 года, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" регламентировано количество детей в садах. Число воспитанников определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты", — поясняет Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.
Для чего нужно разделение
В первую очередь ограничение на количество детей в группах нужно для соблюдения санитарных норм — чтобы детям было где играть, чтобы хватало воздуха. И еще один важный фактор — это возможность для воспитателей уделять им внимание.
На образовательную организацию возложена обязанность формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, физиологическим и психологическим особенностям детей. О распределении по группам говорится также в Приказе Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Разделение по группам детей производится с учетом их возраста, так как развитие у всех детей разное и это также регламентировано в нормах законодательства.
"Таким образом, СанПиН устанавливает общие требования по группам в детском саду, а вот образовательная организация (детский сад) самостоятельно разрабатывает программу обучения и воспитания детей и распределяет с учетом возраста и самой программы", — отмечает Оксана Красовская.
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Нормы СанПиН
По СанПиН на сегодняшний день стоит ограничение, связанное с метражом помещения:
- —для детей в возрасте до 3 лет требуется 2,5 кв. м на человека,
- —для детей от 3 до 7 лет — не менее 2 кв. м.
Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 кв. м. на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 кв. м. Спортивный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 кв. м.
Также, по словам Елены Минговой, в одной группе должно быть не более 10 человек с речевыми дефектами, глухих малышей — не более 6, а слепых — не более 10. По нормам, на одну группу требуется два воспитателя (работающих посменно) и помощник воспитателя.
Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что максимально допустимое количество детей в одной группе можно рассчитать по следующей формуле:
N = S / 2, 5 (2) в зависимости от возраста детей, где:
- —N – максимальное допустимое количество детей в садике;
- —S – площадь игровой комнаты;
- —2,5 (2) – квадратные метры на одного ребенка в зависимости от ситуации.
"При этом региональным законодательством могут быть установлены дополнительные требования к разделению детей в группах. Они устанавливаются в целях охраны здоровья детей, воспитания, обучения, ухода и присмотра за ними. Установление минимальных требований к площади игровой комнаты на одного ребенка обосновывается тем, что это необходимо для их спокойного взаимодействия и контакта, для создания комфортной среды обитания, для реализации принципа гуманности", — говорит Оксана Васильева.
Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) могут находиться в группах как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Количество таких малышей также определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии с СанПиН.
Также, по словам юриста Оксаны Красовской, согласно СанПиН допустима организация разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом соблюдения режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. И образовательные организации при комплектовании групп комбинированной направленности не должны допускать смешение более трех категорий детей с ОВЗ.
"Согласно санитарным правилам при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитывают направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможность их одновременной реализации в одной группе. Требования по количеству детей с ОВЗ также прописаны в Приказе Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам дошкольного образования"", — объясняет Оксана Красовская.
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Как проконтролировать соблюдение норм
Выполнение требований регулируется надзорными органами, их несоблюдение грозит учреждению проверками, комиссиями, штрафами и даже временной приостановкой деятельности, если нарушения не будут устранены.
Как добиться разделения группы
Если родители считают, что группа в детском саду, куда ходит их ребенок, переполнена, то они могут обратиться с заявлением на имя заведующей детского сада о распределении детей, и в запросе также указать, чтобы при ответе на заявление была предоставлена информация о площади групповой комнаты и спальной. "Если после получения ответа будет видно, что нормы нарушены, то можно обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции – в орган местного самоуправления в сфере образования, прокуратуру или Роспотребнадзор", — говорит Оксана Красовская.
Однако на данный момент в детских садах наблюдается дефицит и места, и кадров. Поэтому хотя законодательно группы должны быть разделены, реальной возможности у садов иногда не бывает. К тому же, важно отслеживать процент посещаемости детьми дошкольного учреждения, а не ориентироваться только на список.
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Чем грозит несоблюдение норм
По словам Оксаны Красовской, за нарушение норм СанПиНа дошкольную образовательную организацию могут привлечь по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", ст. 6.7 "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения".
"За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к воспитанию и обучение детей грозит штраф на должностных лиц от 3 000 до 7 000 рублей, на юридических лиц – от 30 000 до 70 000 рублей", — поясняет Оксана Васильева.
Как помочь ребенку адаптироваться
"Адаптация ребёнка к детскому саду очень важна. Идеально, если еще до сада у ребенка был опыт пребывания где-то без родителей: с бабушками, дедушками, другими родственниками. Поскольку для ребёнка, который привык, что мама и папа всегда рядом, поход в детский сад станет серьёзным стрессом", — говорит Елена Мингова.
Также для лучшей адаптации существуют ГКП — группы кратковременного пребывания, которые дают возможность малышу привыкнуть к обстановке, послушанию, посторонним людям, постоянному нахождению рядом других детей, а также социализироваться. "Статистически дети, которые имеют братьев и сестёр, адаптацию в саду проходят значительно легче. Ещё важно проводить с ребёнком предварительную работу — объяснять ему концепцию сада, что его ждёт, к чему готовиться, и зачем это нужно", — отмечает специалист.
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Опыт мам по решению проблемы
"Если речь идет о проблеме переполненности групп, то решение лежит в морально-этическом поле. Поскольку невозможно решить эту проблему, не создав другим детям ограничений в доступе к детскому саду. Кроме того, разделение группы — это стресс для детей, привыкших к своему коллективу", — считает Елена Мингова.
По словам Оксаны Васильевой, какой-либо статистики касаемо опыта других родителей нет. "Дело в том, что такие дела редко доходят до суда, все если и решается, то путем направлений жалоб в государственные органы. С другой стороны, если посмотреть на форумах, то проблема перебора детей в группах является сегодня актуальной. И, как правило, там просто жалобы родителей, описание ситуации в их детском саду, не более", — говорит эксперт.
Разумеется, есть ситуации, когда в детских садах наблюдаются серьезные нарушения безопасности. В таких случаях родители могут обращаться в надзорные органы:
- —комитет образования областного и федерального значения;
- —Роспотребнадзор;
- —прокуратура;
- —пожарный надзор.