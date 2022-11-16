https://ria.ru/20221116/detsad-1831991456.html

Сколько детей должно быть в группе детского сада: нормы СанПиН

Сколько в саду детей: количество малышей в группах по нормам СанПиНа

Сколько детей должно быть в группе детского сада: нормы СанПиН

Высокая наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях — острый социальный вопрос. В СанПиН четко прописано, сколько детей должно быть в саду... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:42

2022-11-16T17:42

2022-11-16T18:31

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

социальный навигатор

детские вопросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8a8fac725de2f1266470971b1add36ef.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Высокая наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях — острый социальный вопрос. В СанПиН четко прописано, сколько детей должно быть в саду. Нормы содержания дошкольников и требования распространяются на частные и государственные детские учреждения. Кто осуществляет комплектование по группам, какое максимальное количество малышей, почему важно отслеживание процента посещаемости, куда обращаться родителям — в материале РИА Новости.Количество детей в детском садуНормы пребывания малышей в группах определяются законодательно. При этом в расчет берутся следующие факторы:"В новых санитарных правилах, которые вступили в силу с 01.01.2021 года, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" регламентировано количество детей в садах. Число воспитанников определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты", — поясняет Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Для чего нужно разделениеВ первую очередь ограничение на количество детей в группах нужно для соблюдения санитарных норм — чтобы детям было где играть, чтобы хватало воздуха. И еще один важный фактор — это возможность для воспитателей уделять им внимание.На образовательную организацию возложена обязанность формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, физиологическим и психологическим особенностям детей. О распределении по группам говорится также в Приказе Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Разделение по группам детей производится с учетом их возраста, так как развитие у всех детей разное и это также регламентировано в нормах законодательства.Нормы СанПиНПо СанПиН на сегодняшний день стоит ограничение, связанное с метражом помещения:Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 кв. м. на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 кв. м. Спортивный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 кв. м.Также, по словам Елены Минговой, в одной группе должно быть не более 10 человек с речевыми дефектами, глухих малышей — не более 6, а слепых — не более 10. По нормам, на одну группу требуется два воспитателя (работающих посменно) и помощник воспитателя.Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что максимально допустимое количество детей в одной группе можно рассчитать по следующей формуле:N = S / 2, 5 (2) в зависимости от возраста детей, где:Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) могут находиться в группах как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Количество таких малышей также определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии с СанПиН.Также, по словам юриста Оксаны Красовской, согласно СанПиН допустима организация разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом соблюдения режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. И образовательные организации при комплектовании групп комбинированной направленности не должны допускать смешение более трех категорий детей с ОВЗ."Согласно санитарным правилам при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитывают направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможность их одновременной реализации в одной группе. Требования по количеству детей с ОВЗ также прописаны в Приказе Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам дошкольного образования"", — объясняет Оксана Красовская.Как проконтролировать соблюдение нормВыполнение требований регулируется надзорными органами, их несоблюдение грозит учреждению проверками, комиссиями, штрафами и даже временной приостановкой деятельности, если нарушения не будут устранены.Как добиться разделения группыЕсли родители считают, что группа в детском саду, куда ходит их ребенок, переполнена, то они могут обратиться с заявлением на имя заведующей детского сада о распределении детей, и в запросе также указать, чтобы при ответе на заявление была предоставлена информация о площади групповой комнаты и спальной. "Если после получения ответа будет видно, что нормы нарушены, то можно обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции – в орган местного самоуправления в сфере образования, прокуратуру или Роспотребнадзор", — говорит Оксана Красовская.Однако на данный момент в детских садах наблюдается дефицит и места, и кадров. Поэтому хотя законодательно группы должны быть разделены, реальной возможности у садов иногда не бывает. К тому же, важно отслеживать процент посещаемости детьми дошкольного учреждения, а не ориентироваться только на список.Чем грозит несоблюдение нормПо словам Оксаны Красовской, за нарушение норм СанПиНа дошкольную образовательную организацию могут привлечь по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", ст. 6.7 "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения"."За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к воспитанию и обучение детей грозит штраф на должностных лиц от 3 000 до 7 000 рублей, на юридических лиц – от 30 000 до 70 000 рублей", — поясняет Оксана Васильева.Как помочь ребенку адаптироватьсяТакже для лучшей адаптации существуют ГКП — группы кратковременного пребывания, которые дают возможность малышу привыкнуть к обстановке, послушанию, посторонним людям, постоянному нахождению рядом других детей, а также социализироваться. "Статистически дети, которые имеют братьев и сестёр, адаптацию в саду проходят значительно легче. Ещё важно проводить с ребёнком предварительную работу — объяснять ему концепцию сада, что его ждёт, к чему готовиться, и зачем это нужно", — отмечает специалист.Опыт мам по решению проблемыПо словам Оксаны Васильевой, какой-либо статистики касаемо опыта других родителей нет. "Дело в том, что такие дела редко доходят до суда, все если и решается, то путем направлений жалоб в государственные органы. С другой стороны, если посмотреть на форумах, то проблема перебора детей в группах является сегодня актуальной. И, как правило, там просто жалобы родителей, описание ситуации в их детском саду, не более", — говорит эксперт.Разумеется, есть ситуации, когда в детских садах наблюдаются серьезные нарушения безопасности. В таких случаях родители могут обращаться в надзорные органы:

https://realty.ria.ru/20220913/detsady-1816401597.html

https://ria.ru/20210519/vyplaty-1732999275.html

https://ria.ru/20210519/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20220119/dekret-1768630304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы