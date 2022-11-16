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Москалькова: Россия готова отдать опекунам эвакуированных из зоны СВО детей - РИА Новости, 16.11.2022
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Москалькова: Россия готова отдать опекунам эвакуированных из зоны СВО детей
Москалькова: Россия готова отдать опекунам эвакуированных из зоны СВО детей - РИА Новости, 16.11.2022
Москалькова: Россия готова отдать опекунам эвакуированных из зоны СВО детей
Российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий СВО, их законным опекунам, при этом уже вернула 30, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:46
2022-11-16T12:47
общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий СВО, их законным опекунам, при этом уже вернула 30, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее она сообщила, что украинская сторона распространяет информацию о том, что якобы "сотни детей были принудительно вывезены" в Россию, но не предоставляет списки имен. Омбудсмен отметила, что о детях, которых эвакуировали в РФ, распространяется очень много фейков."Каждый ребенок получил не только безопасность, но и все необходимое, и я постоянно, как и мои коллеги, обращаемся к украинской стороне, что если у этих детей (есть законные опекуны – ред.)… они могут приехать и забрать своих детей", - сказала Москалькова.По ее словам, сегодня переданы по запросу более 30 детей. "Мы требуем прекратить распространение ложных измышлений о принудительном удержании детей. Каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен", - подчеркнула омбудсмен.
https://ria.ru/20221116/moskalkova-1831875814.html
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823731748.html
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общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
12:46 16.11.2022 (обновлено: 12:47 16.11.2022)
 
Москалькова: Россия готова отдать опекунам эвакуированных из зоны СВО детей

Москалькова: Россия передала 30 эвакуированных из зоны СВО детей их законным опекунам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий СВО, их законным опекунам, при этом уже вернула 30, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее она сообщила, что украинская сторона распространяет информацию о том, что якобы "сотни детей были принудительно вывезены" в Россию, но не предоставляет списки имен. Омбудсмен отметила, что о детях, которых эвакуировали в РФ, распространяется очень много фейков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:54
Москалькова ответила на заявления Киева о "принудительно вывезенных детях"
"Каждый ребенок получил не только безопасность, но и все необходимое, и я постоянно, как и мои коллеги, обращаемся к украинской стороне, что если у этих детей (есть законные опекуны – ред.)… они могут приехать и забрать своих детей", - сказала Москалькова.
По ее словам, сегодня переданы по запросу более 30 детей. "Мы требуем прекратить распространение ложных измышлений о принудительном удержании детей. Каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен", - подчеркнула омбудсмен.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:39
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины
 
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