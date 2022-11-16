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В Нижегородской области завели дело после ДТП с 11 пострадавшими

В Нижегородской области завели дело после ДТП с 11 пострадавшими - РИА Новости, 16.11.2022

В Нижегородской области завели дело после ДТП с 11 пострадавшими

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено в Нижегородской области после ДТП с перевозившим рабочих... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:13

2022-11-16T11:13

2022-11-16T11:35

происшествия

авто

нижегородская область

ардатовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено в Нижегородской области после ДТП с перевозившим рабочих автобусом, во время которого пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Вечером во вторник на 227-м километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В автобусе находились 19 человек, 11 человек обратились за помощью к врачам. Водитель был трезв."По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное нарушение, влечет за собой лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что СУСК и прокуратура Нижегородской области проводят проверки по факту ДТП с автобусом.

https://ria.ru/20221116/moshennichestvo-1831824155.html

нижегородская область

ардатовский район

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Влада Копылова

происшествия, авто, нижегородская область, ардатовский район