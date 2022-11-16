https://ria.ru/20221116/defitsit-1831808524.html

Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной

Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной - РИА Новости, 16.11.2022

Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной

Читатели издания The Mirror отреагировали на публикацию о том, что британцам может грозить дефицит яиц в магазинах, а в ряде супермаркетов уже прибегли к... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T07:33

2022-11-16T07:33

2022-11-16T11:26

в мире

великобритания

украина

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831862716_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_a04a3a59a708ee0e52fa0a4f7003f236.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Читатели издания The Mirror отреагировали на публикацию о том, что британцам может грозить дефицит яиц в магазинах, а в ряде супермаркетов уже прибегли к ограничению продаж.Как отмечается в материале, в Британской ассоциации птицеводства сообщили, что фермеры пострадали из-за цен на куриный корм, подорожавший из-за конфликта на Украине, и высокой стоимости электроэнергии. Кроме того, страна пережила крупнейшую в истории вспышку птичьего гриппа, в результате которой были выбракованы или уничтожены миллионы птиц, негативное влияние имела и наблюдавшаяся летом аномальная жара.Статья издания вызвала активный отклик читателей в комментариях."Забавно: опять Украина виновата. Вот не подумал бы, что она столько всего производит. Поставляем ей тонны оружия на миллиарды долларов, а еду завезти не можем. Заткнулись бы уже, а?!" – заявил пользователь Withthelion."Нехватка яиц из-за кризиса на Украине, нехватка топлива из-за кризиса на Украине, нехватка газа и электричества из-за кризиса на Украине. Это вам не Brexit обвинять", - заметил Englishnproud."Дюжина фермерских яиц во Франции стоит 2,4 евро. Мы уверены, что Украина является настоящей причиной?" – отметил douknow."Не только с яйцами перебои, но и с домашним сыром", - указал BeenThere1."Даже куры ненавидят партию Тори (правящих консерваторов. – прим. ред.)!" - сыронизировал Raff."А помните прошлые бульварные страшилки про туалетную бумагу, индюшатину и бензин?" - напомнил Rob35."Ну вот, сейчас будет очередной панический набег на магазины, причем опять пресса виновата", - добавил ContentDeactivated.После начала российской специальной военной операции Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221109/yaytsa-1830358737.html

https://ria.ru/20221103/ucheba-1829107236.html

великобритания

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, франция