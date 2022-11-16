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Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной - РИА Новости, 16.11.2022
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Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной
Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной - РИА Новости, 16.11.2022
Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной
Читатели издания The Mirror отреагировали на публикацию о том, что британцам может грозить дефицит яиц в магазинах, а в ряде супермаркетов уже прибегли к... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T07:33
2022-11-16T11:26
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Читатели издания The Mirror отреагировали на публикацию о том, что британцам может грозить дефицит яиц в магазинах, а в ряде супермаркетов уже прибегли к ограничению продаж.Как отмечается в материале, в Британской ассоциации птицеводства сообщили, что фермеры пострадали из-за цен на куриный корм, подорожавший из-за конфликта на Украине, и высокой стоимости электроэнергии. Кроме того, страна пережила крупнейшую в истории вспышку птичьего гриппа, в результате которой были выбракованы или уничтожены миллионы птиц, негативное влияние имела и наблюдавшаяся летом аномальная жара.Статья издания вызвала активный отклик читателей в комментариях."Забавно: опять Украина виновата. Вот не подумал бы, что она столько всего производит. Поставляем ей тонны оружия на миллиарды долларов, а еду завезти не можем. Заткнулись бы уже, а?!" – заявил пользователь Withthelion."Нехватка яиц из-за кризиса на Украине, нехватка топлива из-за кризиса на Украине, нехватка газа и электричества из-за кризиса на Украине. Это вам не Brexit обвинять", - заметил Englishnproud."Дюжина фермерских яиц во Франции стоит 2,4 евро. Мы уверены, что Украина является настоящей причиной?" – отметил douknow."Не только с яйцами перебои, но и с домашним сыром", - указал BeenThere1."Даже куры ненавидят партию Тори (правящих консерваторов. – прим. ред.)!" - сыронизировал Raff."А помните прошлые бульварные страшилки про туалетную бумагу, индюшатину и бензин?" - напомнил Rob35."Ну вот, сейчас будет очередной панический набег на магазины, причем опять пресса виновата", - добавил ContentDeactivated.После начала российской специальной военной операции Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221109/yaytsa-1830358737.html
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в мире, великобритания, украина, франция
В мире, Великобритания, Украина, Франция
07:33 16.11.2022 (обновлено: 11:26 16.11.2022)
 
Британцев удивила связь между дефицитом яиц и Украиной

Читатели Mirror высмеяли новость об угрозе дефицита яиц в Британии из-за Украины

© AFP 2022 / Daniel LealПокупатели в одном из супермаркетов Лондона
Покупатели в одном из супермаркетов Лондона - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Покупатели в одном из супермаркетов Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Читатели издания The Mirror отреагировали на публикацию о том, что британцам может грозить дефицит яиц в магазинах, а в ряде супермаркетов уже прибегли к ограничению продаж.
Как отмечается в материале, в Британской ассоциации птицеводства сообщили, что фермеры пострадали из-за цен на куриный корм, подорожавший из-за конфликта на Украине, и высокой стоимости электроэнергии. Кроме того, страна пережила крупнейшую в истории вспышку птичьего гриппа, в результате которой были выбракованы или уничтожены миллионы птиц, негативное влияние имела и наблюдавшаяся летом аномальная жара.
Яйца - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:44
В Нидерландах подорожали яйца из-за высокой инфляции и птичьего гриппа
Статья издания вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Забавно: опять Украина виновата. Вот не подумал бы, что она столько всего производит. Поставляем ей тонны оружия на миллиарды долларов, а еду завезти не можем. Заткнулись бы уже, а?!" – заявил пользователь Withthelion.
"Нехватка яиц из-за кризиса на Украине, нехватка топлива из-за кризиса на Украине, нехватка газа и электричества из-за кризиса на Украине. Это вам не Brexit обвинять", - заметил Englishnproud.
"Дюжина фермерских яиц во Франции стоит 2,4 евро. Мы уверены, что Украина является настоящей причиной?" – отметил douknow.
"Не только с яйцами перебои, но и с домашним сыром", - указал BeenThere1.
"Даже куры ненавидят партию Тори (правящих консерваторов. – прим. ред.)!" - сыронизировал Raff.
"А помните прошлые бульварные страшилки про туалетную бумагу, индюшатину и бензин?" - напомнил Rob35.
"Ну вот, сейчас будет очередной панический набег на магазины, причем опять пресса виновата", - добавил ContentDeactivated.
После начала российской специальной военной операции Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Оксфордский университет - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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