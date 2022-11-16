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Минпросвещения и МЧС готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС
Минпросвещения и МЧС готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС - РИА Новости, 16.11.2022
Минпросвещения и МЧС готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС
Минпросвещения и МЧС России готовят курс тренировок в школах по поведению в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:13
2022-11-16T14:13
2022-11-16T14:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей кравцов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минпросвещения и МЧС России готовят курс тренировок в школах по поведению в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы с Александром Вячеславовичем (Куренковым), министром МЧС, сейчас готовим программу тренировок в школах", - сказал Кравцов на правительственном часе в Госдуме.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей кравцов, россия, госдума рф
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Кравцов, Россия, Госдума РФ
14:13 16.11.2022 (обновлено: 14:15 16.11.2022)
Минпросвещения и МЧС готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС
Кравцов: Минпросвещения и МЧС готовят программу тренировок в школах по поведению в ЧС