https://ria.ru/20221116/chs-1831929174.html

Минпросвещения и МЧС готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС

Минпросвещения и МЧС готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС - РИА Новости, 16.11.2022

Минпросвещения и МЧС готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС

Минпросвещения и МЧС России готовят курс тренировок в школах по поведению в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:13

2022-11-16T14:13

2022-11-16T14:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей кравцов

россия

госдума рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минпросвещения и МЧС России готовят курс тренировок в школах по поведению в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы с Александром Вячеславовичем (Куренковым), министром МЧС, сейчас готовим программу тренировок в школах", - сказал Кравцов на правительственном часе в Госдуме.

https://ria.ru/20221115/shkola-1831554328.html

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2022

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей кравцов, россия, госдума рф