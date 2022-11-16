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Чехия заявила о намерении защищать свое воздушное пространство - РИА Новости, 16.11.2022
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Чехия заявила о намерении защищать свое воздушное пространство
Чехия заявила о намерении защищать свое воздушное пространство - РИА Новости, 16.11.2022
Чехия заявила о намерении защищать свое воздушное пространство
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, его страна должна защищать свое воздушное пространство на фоне ракетного инцидента в Польше. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:44
2022-11-16T14:45
в мире
ян липавский
збигнев рау
анджей дуда
польша
чехия
мид чехии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, его страна должна защищать свое воздушное пространство на фоне ракетного инцидента в Польше."Сегодня утром я разговаривал с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Я сообщил ему о солидарности Чехии с Польшей. Мы должны расследовать это (инцидент - ред.) и быть готовыми даже принять некоторые меры в области безопасности... Мы должны защищать наше воздушное пространство", - заявил Липавский в интервью британскому телеканалу Sky News.Как отметил глава МИД Чехии, нет никаких признаков того, что Польша собирается запустить в действие пятую статью устава НАТО (о коллективной обороне).Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/nato-1831939063.html
https://ria.ru/20221113/pekhotintsy-1831116556.html
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в мире, ян липавский, збигнев рау, анджей дуда, польша, чехия, мид чехии
В мире, Ян Липавский, Збигнев Рау, Анджей Дуда, Польша, Чехия, МИД Чехии
14:44 16.11.2022 (обновлено: 14:45 16.11.2022)
 
Чехия заявила о намерении защищать свое воздушное пространство

Глава МИД Чехии Липавский заявил, что Прага должна защищать воздушное пространство

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, его страна должна защищать свое воздушное пространство на фоне ракетного инцидента в Польше.
"Сегодня утром я разговаривал с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Я сообщил ему о солидарности Чехии с Польшей. Мы должны расследовать это (инцидент - ред.) и быть готовыми даже принять некоторые меры в области безопасности... Мы должны защищать наше воздушное пространство", - заявил Липавский в интервью британскому телеканалу Sky News.
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Как отметил глава МИД Чехии, нет никаких признаков того, что Польша собирается запустить в действие пятую статью устава НАТО (о коллективной обороне).
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
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В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
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В миреЯн ЛипавскийЗбигнев РауАнджей ДудаПольшаЧехияМИД Чехии
 
 
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