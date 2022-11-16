В MI5 прокомментировали заявления о причастности к ЧП на "Северных потоках"
MI5 назвала заявления о причастности Лондона к ЧП на "Северных потоках" "агрессией России"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал "российской агрессией" заявление о причастности Лондона к теракту на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" .
В ежегодном докладе с оценкой угроз, который опубликован на сайте MI5, Маккаллум отметил, что "Великобритания должна быть готова к российской агрессии на годы вперед", как к скрытой, так и к открытой. В качестве примера открытой агрессии, по мнению британской разведки, Маккаллум привел заявление Минобороны России о причастности Великобритании к реализации теракта в Балтийском море по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
"Часть (агрессии), которую будет выявлять и пресекать MI5, будет скрытой. Но большая ее часть, как сейчас в случае с энергетическими рычагами, будет открытой", - заявил Маккаллум.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта" в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам. Позже министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.