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В MI5 прокомментировали заявления о причастности к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.11.2022
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В MI5 прокомментировали заявления о причастности к ЧП на "Северных потоках"
В MI5 прокомментировали заявления о причастности к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.11.2022
В MI5 прокомментировали заявления о причастности к ЧП на "Северных потоках"
Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал "российской агрессией" заявление о причастности Лондона к теракту на газопроводах "Северный поток РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:29
2022-11-16T23:29
россия
великобритания
служба безопасности великобритании mi5
северный поток — 2
северный поток
балтийское море
минобороны великобритании
вмс великобритании
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал "российской агрессией" заявление о причастности Лондона к теракту на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" .В ежегодном докладе с оценкой угроз, который опубликован на сайте MI5, Маккаллум отметил, что "Великобритания должна быть готова к российской агрессии на годы вперед", как к скрытой, так и к открытой. В качестве примера открытой агрессии, по мнению британской разведки, Маккаллум привел заявление Минобороны России о причастности Великобритании к реализации теракта в Балтийском море по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"."Часть (агрессии), которую будет выявлять и пресекать MI5, будет скрытой. Но большая ее часть, как сейчас в случае с энергетическими рычагами, будет открытой", - заявил Маккаллум.Ранее в министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта" в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам. Позже министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831899269.html
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россия, великобритания, служба безопасности великобритании mi5 , северный поток — 2, северный поток, балтийское море, минобороны великобритании, вмс великобритании, в мире
Россия, Великобритания, Служба безопасности Великобритании MI5 , Северный поток — 2, Северный поток, Балтийское море, Минобороны Великобритании, ВМС Великобритании, В мире
23:29 16.11.2022
 
В MI5 прокомментировали заявления о причастности к ЧП на "Северных потоках"

MI5 назвала заявления о причастности Лондона к ЧП на "Северных потоках" "агрессией России"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал "российской агрессией" заявление о причастности Лондона к теракту на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" .
В ежегодном докладе с оценкой угроз, который опубликован на сайте MI5, Маккаллум отметил, что "Великобритания должна быть готова к российской агрессии на годы вперед", как к скрытой, так и к открытой. В качестве примера открытой агрессии, по мнению британской разведки, Маккаллум привел заявление Минобороны России о причастности Великобритании к реализации теракта в Балтийском море по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 12:54
В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"
"Часть (агрессии), которую будет выявлять и пресекать MI5, будет скрытой. Но большая ее часть, как сейчас в случае с энергетическими рычагами, будет открытой", - заявил Маккаллум.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта" в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам. Позже министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 13:48
МИД Швеции заявил, что не знает виновных в теракте на "Северных потоках"
 
РоссияВеликобританияСлужба безопасности Великобритании MI5Северный поток — 2Северный потокБалтийское мореМинобороны ВеликобританииВМС ВеликобританииВ мире
 
 
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