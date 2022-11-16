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Губернатор Забайкалья рассказал о производстве БПЛА для спецоперации в крае
Губернатор Забайкалья рассказал о производстве БПЛА для спецоперации в крае - РИА Новости, 16.11.2022
Губернатор Забайкалья рассказал о производстве БПЛА для спецоперации в крае
Забайкальский край отправил первую партию беспилотников для использования в спецоперации, еще до 50 штук может произвести до конца года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:27
2022-11-16T10:27
2022-11-16T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
забайкальский край
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бпла
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ЧИТА, 16 ноя - РИА Новости. Забайкальский край отправил первую партию беспилотников для использования в спецоперации, еще до 50 штук может произвести до конца года, заявил РИА Новости губернатор Александр Осипов."Производим разного рода продукцию вплоть до беспилотников. Вот первую партию сейчас на использование в армию отправили, посмотрим, какие будут результаты. Планируем до 50 беспилотников до конца года ещё произвести", - сказал Осипов.Он добавил, что в регионе работают оборонные заводы, бизнес Забайкалья также производит различную продукцию, которая отправляется в зону специальной военной операции. В частности, предприятия шьют балаклавы, спальные мешки и коврики.
https://ria.ru/20221116/poteri-1831841886.html
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РИА Новости
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безопасность, технологии, забайкальский край, россия, бпла
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Забайкальский край, Россия, БПЛА
Губернатор Забайкалья рассказал о производстве БПЛА для спецоперации в крае
Осипов: Забайкалье может к концу года произвести еще 50 беспилотников для спецоперации
ЧИТА, 16 ноя - РИА Новости. Забайкальский край отправил первую партию беспилотников для использования в спецоперации, еще до 50 штук может произвести до конца года, заявил РИА Новости губернатор Александр Осипов.
"Производим разного рода продукцию вплоть до беспилотников. Вот первую партию сейчас на использование в армию отправили, посмотрим, какие будут результаты. Планируем до 50 беспилотников до конца года ещё произвести", - сказал Осипов.
Он добавил, что в регионе работают оборонные заводы, бизнес Забайкалья также производит различную продукцию, которая отправляется в зону специальной военной операции. В частности, предприятия шьют балаклавы, спальные мешки и коврики.