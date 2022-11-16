https://ria.ru/20221116/bond-1831983307.html
В США обстреляли автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс
В США обстреляли автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс - РИА Новости, 16.11.2022
В США обстреляли автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс
Автомобиль актрисы Дениз Ричардс обстреляли в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:52
2022-11-16T16:52
2022-11-16T16:52
культура
новости культуры
лос-анджелес
знаменитости
звезды
джеймс бонд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831983170_0:229:2048:1381_1920x0_80_0_0_9d7e599322f015b3a8e3b5a9c399d352.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Автомобиль актрисы Дениз Ричардс обстреляли в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.Инцидент произошел в понедельник, когда артистка вместе с мужем ехала на съемки в студию. По дороге у них возник конфликт с другим водителем, который в итоге выстрелил по машине. Звезда и ее супруг не пострадали.По прибытию на площадку Ричардс была напугана и рыдала. Кто-то из съемочной группы увидел пулевое отверстие на капоте и позвонил 911. Было ли возбуждено дело по факту стрельбы, неизвестно.В "Звездном десанте" (1997) Дениз Ричардс сыграла роль девушки-пилота, в которую влюблен главный герой. В 19-м фильме об агенте 007 "И целого мира мало" (1999) она появилась в образе "девушки Бонда".
https://ria.ru/20221114/vuitton-1831402479.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831983170_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_194f937d5b34be495584cb7bc88c66a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лос-анджелес, знаменитости, звезды, джеймс бонд
Культура, Новости культуры, Лос-Анджелес, Знаменитости, звезды, Джеймс Бонд
В США обстреляли автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс
Автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс обстреляли в Лос-Анджелесе