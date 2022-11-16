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В США обстреляли автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс

В США обстреляли автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс - РИА Новости, 16.11.2022

В США обстреляли автомобиль "девушки Бонда" Дениз Ричардс

Автомобиль актрисы Дениз Ричардс обстреляли в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:52

2022-11-16T16:52

2022-11-16T16:52

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Автомобиль актрисы Дениз Ричардс обстреляли в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.Инцидент произошел в понедельник, когда артистка вместе с мужем ехала на съемки в студию. По дороге у них возник конфликт с другим водителем, который в итоге выстрелил по машине. Звезда и ее супруг не пострадали.По прибытию на площадку Ричардс была напугана и рыдала. Кто-то из съемочной группы увидел пулевое отверстие на капоте и позвонил 911. Было ли возбуждено дело по факту стрельбы, неизвестно.В "Звездном десанте" (1997) Дениз Ричардс сыграла роль девушки-пилота, в которую влюблен главный герой. В 19-м фильме об агенте 007 "И целого мира мало" (1999) она появилась в образе "девушки Бонда".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лос-анджелес, знаменитости, звезды, джеймс бонд