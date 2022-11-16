https://ria.ru/20221116/bombardirovschiki-1831889254.html

"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА

"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА - РИА Новости, 16.11.2022

"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА

Госкорпорация "Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей стратегических бомбардировщиков Ту-160 и новейших ПАК ДА, сообщили во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:35

2022-11-16T12:35

2022-11-16T12:35

технологии

владимир артяков

александр артюхов

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

ту-160м

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей стратегических бомбардировщиков Ту-160 и новейших ПАК ДА, сообщили во вторник в госкорпорации."Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" запустила на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов" три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировано более 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок, в том числе НК-32 серии 02 и "Изделия РФ", - сказали в компании.Двигатели НК-32 предназначены для бомбардировщиков Ту-160, "Изделие РФ" - двигатель разрабатываемый для новейшего российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА, который будет выполнен по технологии "стелс".В церемонии приняли участие первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков и гендиректор ОДК Александр Артюхов. По словам Артякова, "реализация крупнейшей в истории "ОДК-Кузнецов" инвестиционной программы на сумму 40 млрд рублей позволяет существенно нарастить возможности предприятия - уже построены и действуют 12 новых объектов, еще девять находятся на разных этапах строительства". Он добавил, что удвоить объем производства деталей для двигателей позволит введение в строй трех новых производственных участков общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров.В свою очередь глава ОДК уточнил, что до конца года на новых участках будет освоено изготовление деталей в рамках авиационной, ракетной и "наземной" программ "ОДК-Кузнецов".

https://ria.ru/20221111/tekhnika-1830931995.html

https://ria.ru/20221116/rszo-1831847880.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, владимир артяков, александр артюхов, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, ту-160м