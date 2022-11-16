"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА
"Ростех" запустил три новых производственных корпуса по выпуску двигателей Ту-160 и ПАК ДА
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей стратегических бомбардировщиков Ту-160 и новейших ПАК ДА, сообщили во вторник в госкорпорации.
"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" запустила на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов" три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировано более 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок, в том числе НК-32 серии 02 и "Изделия РФ", - сказали в компании.
Двигатели НК-32 предназначены для бомбардировщиков Ту-160, "Изделие РФ" - двигатель разрабатываемый для новейшего российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА, который будет выполнен по технологии "стелс".
В церемонии приняли участие первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков и гендиректор ОДК Александр Артюхов. По словам Артякова, "реализация крупнейшей в истории "ОДК-Кузнецов" инвестиционной программы на сумму 40 млрд рублей позволяет существенно нарастить возможности предприятия - уже построены и действуют 12 новых объектов, еще девять находятся на разных этапах строительства". Он добавил, что удвоить объем производства деталей для двигателей позволит введение в строй трех новых производственных участков общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров.
В свою очередь глава ОДК уточнил, что до конца года на новых участках будет освоено изготовление деталей в рамках авиационной, ракетной и "наземной" программ "ОДК-Кузнецов".