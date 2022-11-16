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"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА - РИА Новости, 16.11.2022
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"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА
"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА - РИА Новости, 16.11.2022
"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА
Госкорпорация "Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей стратегических бомбардировщиков Ту-160 и новейших ПАК ДА, сообщили во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:35
2022-11-16T12:35
технологии
владимир артяков
александр артюхов
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
ту-160м
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей стратегических бомбардировщиков Ту-160 и новейших ПАК ДА, сообщили во вторник в госкорпорации."Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" запустила на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов" три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировано более 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок, в том числе НК-32 серии 02 и "Изделия РФ", - сказали в компании.Двигатели НК-32 предназначены для бомбардировщиков Ту-160, "Изделие РФ" - двигатель разрабатываемый для новейшего российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА, который будет выполнен по технологии "стелс".В церемонии приняли участие первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков и гендиректор ОДК Александр Артюхов. По словам Артякова, "реализация крупнейшей в истории "ОДК-Кузнецов" инвестиционной программы на сумму 40 млрд рублей позволяет существенно нарастить возможности предприятия - уже построены и действуют 12 новых объектов, еще девять находятся на разных этапах строительства". Он добавил, что удвоить объем производства деталей для двигателей позволит введение в строй трех новых производственных участков общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров.В свою очередь глава ОДК уточнил, что до конца года на новых участках будет освоено изготовление деталей в рамках авиационной, ракетной и "наземной" программ "ОДК-Кузнецов".
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технологии, владимир артяков, александр артюхов, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, ту-160м
Технологии, Владимир Артяков, Александр Артюхов, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Ту-160М
12:35 16.11.2022
 
"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА

"Ростех" запустил три новых производственных корпуса по выпуску двигателей Ту-160 и ПАК ДА

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей стратегических бомбардировщиков Ту-160 и новейших ПАК ДА, сообщили во вторник в госкорпорации.
"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" запустила на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов" три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировано более 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок, в том числе НК-32 серии 02 и "Изделия РФ", - сказали в компании.
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Двигатели НК-32 предназначены для бомбардировщиков Ту-160, "Изделие РФ" - двигатель разрабатываемый для новейшего российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА, который будет выполнен по технологии "стелс".
В церемонии приняли участие первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков и гендиректор ОДК Александр Артюхов. По словам Артякова, "реализация крупнейшей в истории "ОДК-Кузнецов" инвестиционной программы на сумму 40 млрд рублей позволяет существенно нарастить возможности предприятия - уже построены и действуют 12 новых объектов, еще девять находятся на разных этапах строительства". Он добавил, что удвоить объем производства деталей для двигателей позволит введение в строй трех новых производственных участков общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров.
В свою очередь глава ОДК уточнил, что до конца года на новых участках будет освоено изготовление деталей в рамках авиационной, ракетной и "наземной" программ "ОДК-Кузнецов".
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ТехнологииВладимир АртяковАлександр АртюховОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехТу-160М
 
 
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