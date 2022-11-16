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"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России - РИА Новости, 16.11.2022
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"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России
"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России - РИА Новости, 16.11.2022
"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России
Президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:56
2022-11-16T17:50
в мире
джо байден
сша
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали.Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, американский лидер обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их."Они больше, чем мои голени, взгляните! Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне", — восхищенно сказал он присутствующим. В окружении Байдена подсказали ему, что журналист — русский. Но даже это не смутило американского лидера.Стоявший рядом с ним президент Франции Эммануэль Макрон также одобрил физическую форму россиянина.
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в мире, джо байден, сша, саммит g20
В мире, Джо Байден, США, Саммит G20
16:56 16.11.2022 (обновлено: 17:50 16.11.2022)
 
"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России

Президент США Байден восхитился размером бицепсов оператора из России и потрогал их

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали.
Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, американский лидер обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их.
"Они больше, чем мои голени, взгляните! Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне", — восхищенно сказал он присутствующим.
В окружении Байдена подсказали ему, что журналист — русский. Но даже это не смутило американского лидера.
"Мне не важно, откуда он. Ну и бицепсы у него. Мы называем такие пушками", — добавил Байден.
Стоявший рядом с ним президент Франции Эммануэль Макрон также одобрил физическую форму россиянина.
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