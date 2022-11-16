https://ria.ru/20221116/bitsepsy-1831993625.html

"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России

"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России - РИА Новости, 16.11.2022

"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России

Президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:56

2022-11-16T16:56

2022-11-16T17:50

в мире

джо байден

сша

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_528:617:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce150383656f1fc891f9c6835c8d25c.jpg

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали.Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, американский лидер обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их."Они больше, чем мои голени, взгляните! Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне", — восхищенно сказал он присутствующим. В окружении Байдена подсказали ему, что журналист — русский. Но даже это не смутило американского лидера.Стоявший рядом с ним президент Франции Эммануэль Макрон также одобрил физическую форму россиянина.

https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, сша, саммит g20