https://ria.ru/20221116/bioresursy-1831923028.html

Совфед одобрил закон о повышении ставок сбора за вылов биоресурсов

Совфед одобрил закон о повышении ставок сбора за вылов биоресурсов - РИА Новости, 16.11.2022

Совфед одобрил закон о повышении ставок сбора за вылов биоресурсов

Сенаторы одобрили закон о повышении ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов за рядом исключений. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:57

2022-11-16T13:57

2022-11-16T13:57

экономика

михаил мишустин

россия

берингов пролив

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о повышении ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов за рядом исключений.Пересмотр ставок сбора позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причем ставки будут увеличены только в отношении тех видов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а в отношении социально значимых - сельди, ряпушки, карася и других - останутся на прежнем уровне, отмечал глава кабмина.Компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут до конца 2027 года получать вычет и уплачивать только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях. Аналогичное право предоставляется и рыболовецким артелям (колхозам).Закон устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование водными биоресурсами в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну.Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (это ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась), ставка сбора остается прежней - 20 рублей за тонну.При этом ставка сборов для дальневосточной горбуши повышается до 7,9 тысячи рублей за тонну, кеты – до 12 тысяч, кижуча и чавычи – до 15,1 тысячи, нерки - до 30 тысяч. Для наваги ставка сбора составит 400 рублей, камбалы – 2,1 тысячи рублей, корбикулы - 19,8 тысячи, спизулы – 32,4 тысячи, креветки северной – 12 тысяч, креветки северной Берингова пролива – 3 тысячи, креветки гребенчатой - 21,3 тысячи рублей.Ставка сбора за вылов сайры увеличивается до 800 рублей за тонну, минтая - до 4,3 тысячи рублей, трески – до 6,4 тысячи (Дальневосточный бассейн) и 7,9 тысячи (Северный бассейн), палтуса – до 16,5 тысячи. Для камчатского краба ставка сбора повышается до 80 тысяч с 35 тысяч рублей.Ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов будут индексироваться на коэффициент-дефлятор начиная с 2025 года. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора. Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования.

https://ria.ru/20221106/ekipirovka-1829495495.html

https://ria.ru/20221116/nalog-1831921768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия, берингов пролив, совет федерации рф