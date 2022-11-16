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Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике - РИА Новости, 16.11.2022
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Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике
Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике - РИА Новости, 16.11.2022
Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике
Особенности отечественной культуры, традиционные моральные установки надо учитывать, говоря о принципах биоэтики применительно к российской практике, считает... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:12
2022-11-16T16:20
общество
мария воронцова
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Особенности отечественной культуры, традиционные моральные установки надо учитывать, говоря о принципах биоэтики применительно к российской практике, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова."Мне кажется, основной вызов заключается в том, что в нынешнее время технологии медицины, биомедицины, генетики шагают очень быстро вперед. И за этими быстрыми шагами не успевает не то чтобы практика, но наше собственное осознание этих технологий. Тем более нам очень сложно предсказать, как применение этих технологий скажется в будущем на нас, на поколении наших детей", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".В ходе нынешнего форума эксперты обсудили особенности оказания медико-генетической помощи, вопросы массового генетического обследования и этические проблемы терапии наследственных болезней."Поэтому мне видится, что дискуссия вокруг морали, вокруг наших этических и биоэтических принципов – это, наверное, тот "мостик", который мы можем перебросить от бегущих вперед технологий к их осознанию", - добавила эксперт.Участники нынешней конференции много времени посвятили обсуждению биоэтических принципов, которые были бы характерны для российского государства и народа, рассказала Воронцова."Я думаю, что и мне, и вам будут оппонировать люди, которые будут считать, что есть некоторые универсальные принципы абсолютного зла или абсолютного добра, у которых нет национальной, государственной окраски", - добавила Воронцова."Вместе с тем, мне кажется, было неправильным отменять особенности нашей культуры", - подчеркнула она.Есть философские, этические особенности, понимание достоинства человека, служения долгу, отношения между личностью и коллективом, характерные для российского общества, отметила Воронцова."Наверное, туда стоит обратить внимание", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html
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общество, мария воронцова, россия
Общество, Мария Воронцова, Россия
16:12 16.11.2022 (обновлено: 16:20 16.11.2022)
 
Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике

Воронцова: отечественные особенности морали надо учитывать в принципах биоэтики для России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВедущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Особенности отечественной культуры, традиционные моральные установки надо учитывать, говоря о принципах биоэтики применительно к российской практике, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"Мне кажется, основной вызов заключается в том, что в нынешнее время технологии медицины, биомедицины, генетики шагают очень быстро вперед. И за этими быстрыми шагами не успевает не то чтобы практика, но наше собственное осознание этих технологий. Тем более нам очень сложно предсказать, как применение этих технологий скажется в будущем на нас, на поколении наших детей", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Кандидат медицинских наук, НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова выступает на научно-практической конференции Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика - интеграционная платформа развития онкологии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В ходе нынешнего форума эксперты обсудили особенности оказания медико-генетической помощи, вопросы массового генетического обследования и этические проблемы терапии наследственных болезней.
"Поэтому мне видится, что дискуссия вокруг морали, вокруг наших этических и биоэтических принципов – это, наверное, тот "мостик", который мы можем перебросить от бегущих вперед технологий к их осознанию", - добавила эксперт.
Участники нынешней конференции много времени посвятили обсуждению биоэтических принципов, которые были бы характерны для российского государства и народа, рассказала Воронцова.
"Я думаю, что и мне, и вам будут оппонировать люди, которые будут считать, что есть некоторые универсальные принципы абсолютного зла или абсолютного добра, у которых нет национальной, государственной окраски", - добавила Воронцова.
Радиационно-защитный бокс в центре онкологии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии
"Вместе с тем, мне кажется, было неправильным отменять особенности нашей культуры", - подчеркнула она.
Есть философские, этические особенности, понимание достоинства человека, служения долгу, отношения между личностью и коллективом, характерные для российского общества, отметила Воронцова.
"Наверное, туда стоит обратить внимание", - добавила эксперт.
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика? - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 12:00ЯсноПонятно
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
 
ОбществоМария ВоронцоваРоссия
 
 
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