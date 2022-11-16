https://ria.ru/20221116/bioetika-1831968468.html

Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике

Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике - РИА Новости, 16.11.2022

Эксперт: отечественные особенности морали надо учитывать в биоэтике

Особенности отечественной культуры, традиционные моральные установки надо учитывать, говоря о принципах биоэтики применительно к российской практике, считает... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:12

2022-11-16T16:12

2022-11-16T16:20

общество

мария воронцова

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Особенности отечественной культуры, традиционные моральные установки надо учитывать, говоря о принципах биоэтики применительно к российской практике, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова."Мне кажется, основной вызов заключается в том, что в нынешнее время технологии медицины, биомедицины, генетики шагают очень быстро вперед. И за этими быстрыми шагами не успевает не то чтобы практика, но наше собственное осознание этих технологий. Тем более нам очень сложно предсказать, как применение этих технологий скажется в будущем на нас, на поколении наших детей", - сказала Воронцова журналистам в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", проходящей в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".В ходе нынешнего форума эксперты обсудили особенности оказания медико-генетической помощи, вопросы массового генетического обследования и этические проблемы терапии наследственных болезней."Поэтому мне видится, что дискуссия вокруг морали, вокруг наших этических и биоэтических принципов – это, наверное, тот "мостик", который мы можем перебросить от бегущих вперед технологий к их осознанию", - добавила эксперт.Участники нынешней конференции много времени посвятили обсуждению биоэтических принципов, которые были бы характерны для российского государства и народа, рассказала Воронцова."Я думаю, что и мне, и вам будут оппонировать люди, которые будут считать, что есть некоторые универсальные принципы абсолютного зла или абсолютного добра, у которых нет национальной, государственной окраски", - добавила Воронцова."Вместе с тем, мне кажется, было неправильным отменять особенности нашей культуры", - подчеркнула она.Есть философские, этические особенности, понимание достоинства человека, служения долгу, отношения между личностью и коллективом, характерные для российского общества, отметила Воронцова."Наверное, туда стоит обратить внимание", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html

https://ria.ru/20220914/onkozabolevaniya-1816748970.html

https://ria.ru/20220127/bioetika-1769735014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мария воронцова, россия