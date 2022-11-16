https://ria.ru/20221116/bezhenka-1831804289.html

Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре

Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре - РИА Новости, 16.11.2022

Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре

Жительница Великобритании Ханна Дебенхэм, приютившая беженку с Украины и впоследствии обвиненная ею в "рабском отношении", рассказала таблоиду The Daily Mail,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T05:35

2022-11-16T05:35

2022-11-16T15:33

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Жительница Великобритании Ханна Дебенхэм, приютившая беженку с Украины и впоследствии обвиненная ею в "рабском отношении", рассказала таблоиду The Daily Mail, что пережила по вине украинки настоящий кошмар.Как сообщали в конце октября местные СМИ, 36-летняя украинка обвинила предоставившую ей кров Дебенхэм в том, что ее "использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев". Полиция начала расследование, однако из-за отсутствия доказательств его прекратили.По словам британки, еще до этого случая она, желая помочь беженцам, обращалась в украинскую благотворительную организацию, где ей нашли для подселения женщину с шестилетней дочерью, однако тогда договоренность сорвалась. "Я отказалась, так как с самого начала дама постоянно просила у меня денег в слегка агрессивной манере. Это просто казалось неправильным", — посетовала британка.В дальнейшем она нашла 36-летнюю беженку из Винницы, которая должна была за 200 фунтов в месяц несколько дней в неделю выполнять обязанности няни с ее сыном. Дебенхэм активно помогала украинке и ее дочери и поначалу обе женщины хорошо ладили, однако позже взаимопонимание стало рушиться. Так, гостья не имела привычки убирать за собой, а когда хозяйка жилья не смогла отвезти ее на прием в госучреждение, случился скандал.После очередной ссоры украинка необычно рано встала утром и ушла из дома, а ничего не подозревающая Дебенхэм отправилась на работу. В то же утро муж британки отправил ей сообщение о том, что к ним в дом заявились полицейские, которые хотели поговорить с ней по поводу "обвинений в рабстве". "Мне казалось, что весь мир обрушился на меня. Я буквально не могла поверить в то, что слышала", — рассказала Дебенхэм.Вернувшись домой, она обнаружила, что ее гостья покинула дом. "Мы с мужем оба были в шоке. Это казалось таким личным, поскольку мы оба обеспечивали ее, а она только заявила на меня", — отметила британка, добавив, что из-за ложных обвинений могла рухнуть ее карьера медика. После этого она каждый день стала просыпаться с чувством тошноты, молясь о том, чтобы дело было прекращено.Спустя месяц "мучений" ей пришлось пережить полуторачасовой допрос в полиции, при этом Дебенхэм сообщили, что расследование займет больше времени, чем предполагалось. И только через два месяца она получила извещение о том, что расследование прекращено за отсутствием доказательств."Облегчение было огромным, но оно быстро сменилось гневом", — подчеркнула британка. По ее словам, поступку украинки нет никакого оправдания. "Трудно не думать, что ею двигал злой умысел. Как еще я могу это объяснить? Я думаю, она смотрела на то, что у меня было, и завидовала. <…> Хорошо быть добрым, но я больше так не поступлю", — резюмировала Дебенхэм.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять жилье для беженцев с Украины, за что они могут получать денежную компенсацию.

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

https://ria.ru/20221028/irlandiya-1827533834.html

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