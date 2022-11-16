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От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом - РИА Новости, 16.11.2022
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От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом
От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом - РИА Новости, 16.11.2022
От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом
При падении беспилотника на нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области пострадала только оболочка резервуара с топливом, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:19
2022-11-16T11:19
происшествия
андрей клычков
орел
орловская область
украина
транснефть
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БРЯНСК, 16 ноя - РИА Новости. При падении беспилотника на нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области пострадала только оболочка резервуара с топливом, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.Ранее губернатор Андрей Клычков заявил, что около 4 часов утра беспилотный летательный аппарат, предположительно, осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь, пострадавших нет."Пострадал просто резервуар, первая оболочка",- сказал Лежнев.По данным СМИ, пострадал терминал нефтепровода "Дружба" около станции "Стальной Конь". На опубликованных в соцсетях фотографиях в обшивке резервуара "Транснефти" зияет обгорелая дыра.Поселок Стальной Конь расположен в полутора километрах от Орла и находится на расстоянии более 170 км от границы с Украиной.
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происшествия, андрей клычков, орел, орловская область, украина, транснефть
Происшествия, Андрей Клычков, Орел, Орловская область, Украина, Транснефть
11:19 16.11.2022
 
От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом

От БПЛА под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом в селе Стальной Конь

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
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БРЯНСК, 16 ноя - РИА Новости. При падении беспилотника на нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области пострадала только оболочка резервуара с топливом, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.
Ранее губернатор Андрей Клычков заявил, что около 4 часов утра беспилотный летательный аппарат, предположительно, осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь, пострадавших нет.
"Пострадал просто резервуар, первая оболочка",- сказал Лежнев.
По данным СМИ, пострадал терминал нефтепровода "Дружба" около станции "Стальной Конь". На опубликованных в соцсетях фотографиях в обшивке резервуара "Транснефти" зияет обгорелая дыра.
Поселок Стальной Конь расположен в полутора километрах от Орла и находится на расстоянии более 170 км от границы с Украиной.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:36
Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
 
ПроисшествияАндрей КлычковОрелОрловская областьУкраинаТранснефть
 
 
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