https://ria.ru/20221116/bespilotnik-1831862096.html

От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом

От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом - РИА Новости, 16.11.2022

От беспилотника под Орлом пострадала лишь оболочка резервуара с топливом

При падении беспилотника на нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области пострадала только оболочка резервуара с топливом, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:19

2022-11-16T11:19

2022-11-16T11:19

происшествия

андрей клычков

орел

орловская область

украина

транснефть

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БРЯНСК, 16 ноя - РИА Новости. При падении беспилотника на нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области пострадала только оболочка резервуара с топливом, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.Ранее губернатор Андрей Клычков заявил, что около 4 часов утра беспилотный летательный аппарат, предположительно, осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь, пострадавших нет."Пострадал просто резервуар, первая оболочка",- сказал Лежнев.По данным СМИ, пострадал терминал нефтепровода "Дружба" около станции "Стальной Конь". На опубликованных в соцсетях фотографиях в обшивке резервуара "Транснефти" зияет обгорелая дыра.Поселок Стальной Конь расположен в полутора километрах от Орла и находится на расстоянии более 170 км от границы с Украиной.

https://ria.ru/20221116/neftebaza-1831814975.html

орел

орловская область

украина

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Дарья Буймова

происшествия, андрей клычков, орел, орловская область, украина, транснефть